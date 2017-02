Une fois sur trois, un skieur blessé dans un snowpark doit être héliporté

Les jeunes les adorent. Les snowparks sont désormais un must pour les stations de montagne. L'offre s'est considérablement étoffée ces dernières années, et permet aux adeptes de freestyle de réaliser saut et figures dans un espace conçu à cet effet. Mais il ne faut pas en déduire qu'il n'y a aucun danger. Le Bureau de prévention des accidents (BPA) met en garde les utilisateurs. Chaque année, plus de 4400 skieurs ou snowboarders se blessent dans un snowpark. Des blessures sérieuses, souvent au dos ou à la tête, et qui nécessitent dans 30% des cas une évacuation par hélicoptère.

Protection dorsale et protège-poignets



Pour réduire le nombre et surtout la gravité des blessures, le BPA a édicté quelques recommandations. D'abord l'équipement: pour se lancer dans un snowpark, le port du casque ne suffit pas. Il faut aussi une protection dorsale ainsi que des protège-poignets. Ensuite la prudence: les débutants doivent commencer par la ligne "small". Enfin le respect des règles: regarder avant de sauter, planifier son passage, y aller gentiment, et faire preuve de respect à l'égard des autres usagers.

Gare au hors-piste



Autre catégorie de skieurs appelés à la prudence: les amateurs de poudreuse. Chaque année, une douzaine d'adeptes de hors-piste perdent la vie en Suisse, dont la moitié dans des avalanches. Là aussi, le BPA rappelle les bonnes pratiques. Les skieurs sont appelés à suivre un cours sur les avalanches et à utiliser les itinéraires au balisage jaune. Et pas question de se lancer sans se renseigner sur les conditions actuelles ou sans emporter un équipement d'urgence. Enfin, à partir du degré de danger 3, il faut rester sur les descentes sécurisées.