Une avalanche géante déclenchée pour la science

Une imposante avalanche a parcouru la vallée de la Sionne (VS) mercredi. Il s'agit de la plus grosse coulée déclenchée sur le site d'expérimentation de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) depuis 11 ans.

«L'équipe de recherche est très satisfaite de cet essai concluant», a indiqué le SLF dans un communiqué. Toutes les conditions étaient réunies, tant au niveau de la quantité de neige, de la constitution du manteau neigeux que de la bonne visibilité pour le vol en hélicoptère et les appareils de mesure.

Des explosifs lancés à partir d'un hélicoptère ont déclenché l'avalanche. La coulée «est descendue jusque dans le fond de la vallée, parcourant environ 2,5 km. Sur son parcours, elle a également atteint le mât d'une hauteur de 20 mètres équipé de nombreux instruments de mesure», a précisé le SLF.

«Unique au monde»

Grâce au test, l'équipe internationale de chercheurs compte approfondir ses connaissances des déplacements des grandes avalanches et des forces qu'elles engendrent. Elle contribue aussi à assurer la meilleure protection possible des habitations, des voies de communication et des infrastructures.

Plongez dans l'histoire du laboratoire d'étude de la neige et des #avalanches. Il se trouve en #Valais, au dessus de Sion. #CouleursLocales pic.twitter.com/DsnKYjjvas — RTSinfo (@RTSinfo) 21 février 2017

Le site d'expérimentation de la Sionne est «unique au monde», relève le SLF. Les essais de grandes avalanches sont peu fréquents, car ils dépendent de la combinaison de plusieurs facteurs.

Au cours des 20 années d'existence du site, 12 grandes campagnes de mesures ont été menées. Les chercheurs mesurent néanmoins chaque année, une vingtaine d'avalanches déclenchées spontanément. (ats/nxp)