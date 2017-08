Un supporter de foot devant la justice pour avoir utilisé des explosifs

Un Appenzellois de 24 ans qui avait jeté des engins explosifs et fumigènes lors d'un match de Super League, en février 2016 à Lucerne, comparaîtra prochainement devant le Tribunal pénal fédéral. Son procès s'ouvrira demain devant les juges de Bellinzone

Le prévenu est accusé d'avoir mis à feu et jeté sur le terrain quatre objets pyrotechniques, soit deux fumigènes et deux engins explosifs. Il répond d'usage répété d'explosifs, de violation de la loi sur les explosifs, de dommages à la propriété et de lésions corporelles graves.

Les faits s'étaient produits le 21 février 2016 à Lucerne lors de la rencontre ayant opposé le FC Lucerne au FC St-Gall. L'analyse des images de surveillance a montré que le prévenu avait jeté les engins explosifs et fumigènes sur le terrain de jeu.

Spectateur blessé

Un spectateur âgé d'une cinquantaine d'années a subi depuis une importante lésion de l'ouïe. Sa capacité auditive n'est plus que de dix pour cent pour l'oreille gauche et de 60 pour cent pour l'oreille droite.

Lors d'une perquisition au domicile de ce fan de l'équipe st-galloise, la police avait découvert une centaine de kilos d'objets pyrotechniques. Pas moins de 1651 engins avaient été recensés, en partie rangés dans des cartons ou disséminés sur le sol. Le procès de ce jeune homme, domicilié dans le canton d'Appenzell Rhodes-extérieures, durera vraisemblablement deux jours. (TDG)