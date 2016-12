Un nouveau site Internet permet de déposer des pétitions locales

«Je souhaite que la Commune installe des lumières de Noël dans la rue principale», écrit une habitante de Rudolfstetten (AG) sur le site petitio.ch. Depuis début décembre, cette plate-forme permet de lancer des pétitions au niveau local. Avec un engouement prouvant que l’intérêt pour la chose publique existe toujours: une soixantaine de propositions ont déjà été déposées. Malheureusement pour ceux qui les lancent, leur succès est parfois limité… L’idée d’égayer Rudolfstetten, par exemple, comptabilisait hier soir trente-sept soutiens.

Ce projet est géré par huit journaux régionaux du nord-ouest de la Suisse, appartenant au groupe alémanique AZ Medien. Il s’étend sur 422 communes des cantons d’Argovie, des deux Bâles, de Soleure et de Zurich. Les pétitionnaires doivent être des personnes (et non des groupes) et s’identifier. Selon Rolf Cavalli, responsable médias digitaux chez AZ Medien, ce sont aussi bien des gens actifs en politique ou dans la vie locale que des citoyens «normaux».

But: intégrer ces personnes dans le processus décisionnel. Un passage par le nouveau site nous informe déjà des préoccupations des citoyens-internautes. Les transports se taillent la part du lion, avec des demandes pour ou contre des zones 30, pour changer la durée d’un feu, instaurer ici un système de recherche de place de parc, sécuriser là un chemin d’écoliers ou adapter les horaires de bus à ceux des trains.

Petits et grands soucis du quotidien trouvent leur place – la vétusté des installations sportives et d’une place de jeu ou le manque de bancs confortables. Vue d’en bas, l’actualité nationale s’invite aussi dans les débats avec des pétitions contre le bruit des avions (dont l’une compte 407 paraphes) ou la fermeture d’un bureau de poste, pour un centre d’hébergement à Waldeck ou l’installation de panneaux solaires dans telle ou telle commune.

Parmi les «hits» du premier mois, deux jeunes filles demandent l’abrogation de la loi prévoyant qu’à la fin de la scolarité, les élèves doivent avoir une note suffisante aussi bien en maths qu’en allemand pour poursuivre leurs études. Elles souhaitent que leur Commune porte l’affaire au niveau cantonal et ont été suivies par 237 personnes. Joli succès également pour ces jeunes qui souhaitent que les clubs d’Aarau restent ouverts jusqu’à 6 heures du matin (228 paraphes).

Lettre aux autorités

Ces appels seront-ils entendus? Les journalistes pourront présenter les plus intéressants dans leurs colonnes. Et si une pétition atteint un nombre minimum de signatures après trente jours (ce seuil varie selon la commune), une lettre sera envoyée aux autorités. Celles-ci seront invitées à répondre. Pour l’instant, elles ont surtout craint que le projet ne soit noyauté par les quérulents. «Nous avons refusé deux ou trois pétitions, mais parce qu’elles ne traitaient pas d’une question locale. Il n’y a pas eu de message insultant», assure Rolf Cavalli. Chez AZ Media, on songe désormais à étendre le projet aux affaires cantonales. Et puis, d’autres journaux alémaniques ont signalé leur intérêt. (TDG)