Un heureux remporte un million au Swiss Loto

Le Swiss Loto a fait un millionnaire de plus mercredi: un heureux gagnant a trouvé les six bons numéros, soit 3, 16, 17, 25, 28 et 42. Personne en revanche n'a coché le numéro chance qui était le 1 ni obtenu la bonne combinaison du joker 946524. Le replay était le 03.

La cagnotte lors du prochain tirage s'élève à 8,1 millions de francs, a indiqué la Loterie romande. (ats/nxp)