Un gros séisme peut arriver à tout moment

Le tremblement de terre de Linthal (GL), lundi soir, est le plus puissant à s'être produit en Suisse depuis plus de dix ans. Au total, jusqu'à 800 secousses inoffensives sont recensées chaque année. Mais de forts séismes peuvent arriver à tout moment, selon des experts.

Un tremblement de terre tel que celui de lundi survient toutes les quelques années, d'après le Service sismologique suisse (SED). Le dernier séisme comparable remonte à septembre 2005. Il s'était produit à Vallorcine, en France, non loin du lac d'Emosson (VS). Il avait été ressenti fortement surtout en Valais.

Selon les estimations de sismologues, les tremblements de terre représentent aussi un danger sérieux pour la Suisse. Dans le modèle d'aléa sismique du SED, actualisé en 2015, le Valais reste la région qui présente le risque le plus élevé, suivi de Bâle, des Grisons, du Rheintal st-gallois et de la Suisse centrale.

En moyenne, le réseau d'enregistrement numérique du SED relève deux séismes par jour. Par année, 10 à 15 d'entre eux ont une magnitude de 2,5 ou plus; ils sont donc suffisamment forts pour être ressentis par la population. Le dernier fort tremblement de terre qui a provoqué des dégâts remonte à 1991, à Vaz (GR), avec une magnitude de 5.

Record en 1356

Le plus fort tremblement de terre historiquement documenté en Suisse, d'une magnitude évaluée à 6,6, avait détruit une grande partie de la ville de Bâle en 1356. Il avait provoqué des dégâts comparables à ceux enregistrés à San Francisco (USA) en 1906. Si une secousse semblable se produisait aujourd'hui à Bâle, il faudrait compter avec plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés.

Des séismes d'une magnitude de 6 sont possibles tous les 50 à 150 ans, selon le SED. Le dernier de ce type est survenu en 1946 près de Sierre (VS). Une personne était morte d'une crise cardiaque à cause de la peur, tandis que plusieurs autres avaient été blessées. Des clochers et des cheminées s'étaient écroulées. Un tel séisme peut se produire partout et à tout moment en Suisse, avertit le SED.

Le SED, rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), est l'institution fédérale compétente en matière de tremblements de terre. Il suit l'activité sismique en Suisse et dans les régions limitrophes avec plus de 100 stations de mesure. Il évalue aussi le risque sismique dans le pays et informe les autorités et le public en cas d'événement. Le SED compte environ 70 employés. (ats/nxp)