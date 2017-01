Un carambolage géant sur l'A3 fait 17 blessés

Un carambolage géant impliquant une quarantaine de véhicules a fait 17 blessés dont trois enfants vendredi vers 09h30 sur l'autoroute A3 près de Bilten (GL), en direction de Coire. L'épais brouillard est à l'origine de cet accident en cascade.

«La visibilité était très mauvaise» au moment de l'accident, indique à l'ats un porte-parole de la police glaronais. Le service d'information routière Viasuisse évoque en outre la présence de verglas dans les régions exposées à l'humidité et au brouillard.

Après une première collision, plusieurs véhicules se sont percutés, les uns les autres, en peu de temps, précise la police cantonale. Une quarantaine de véhicules ont été impliqués. Un premier bilan surévalué avait fait état d'une cinquantaine de véhicules.

Six ambulances, deux hélicos

Au total, dix-sept personnes ont été blessées, aucune grièvement. Un enfant et un adulte souffrent de blessures de gravité moyenne. Six ambulances et deux hélicoptères de la Rega ont transporté douze personnes à l'hôpital. Cinq personnes se sont rendues chez le médecin par leurs propres moyens.

L'autoroute a été fermée jusqu'en milieu d'après-midi dans les deux sens entre les jonctions de Reichenburg (SZ) et de Bilten (GL). Elle a ensuite été partiellement rouverte en direction de Zurich, sur une seule piste. Les bouchons liés au carambolage ont atteint près d'une vingtaine de kilomètres en matinée. Des déviations ont été mises en place.

Les travaux d'évacuation des véhicules et de nettoyage de la chaussée ont duré toute la journée. Près d'une centaine de secouristes, de policiers et d'enquêteurs ont été mobilisés.

Trois ans après l'A9

Le carambolage s'est produit à proximité immédiate de la frontière entre les cantons de Glaris, de Schwyz et de St-Gall. La région est connue pour ses bancs de brouillard, commente le porte-parole de la police glaronnaise. Le dernier carambolage d'une telle ampleur sur l'A3 remonte à 1995. Faisant dix blessés dans 33 véhicules, il était aussi survenu par un épais brouillard près de Niederurnen (GL).

Le dernier carambolage de cette taille survenu en Suisse date de mars 2013, sur l'autoroute A9 entre Belmont et Chexbres (VD). Une cinquantaine de véhicules avaient été impliqués. L'accident en chaîne avait fait onze blessés légers. (ats/nxp)