Un audit étrille le travail des conseillers fédéraux

Pronostics peu fiables, réflexions pas abouties, conclusions orientées. La qualité du travail du Conseil fédéral laisse à désirer lorsqu’il prépare une loi. L’estocade est portée par le Contrôle fédéral des finances, qui s’est penché sur une cinquantaine de messages et leur évaluation. Le verdict est sévère: un tiers ne correspondent pas aux critères fixés par le gendarme financier de la Confédération. Or les messages du gouvernement sont essentiels: ils servent à définir la meilleure option à adopter, mais aussi à informer les parlementaires et le public.

«Ces études d’impact sont souvent réalisées trop tard. Elles devraient aussi tenir compte dès le départ de plusieurs variantes»

«Quinze pour cent des messages de notre échantillon sont clairement insuffisants, détaille Emmanuel Sangra, responsable des évaluations au Contrôle fédéral des finances. Trente pour cent ne présentent pas assez d’informations sur les répercussions pour les cantons.» Si les conséquences financières sont régulièrement évaluées – avec plus ou moins de fiabilité –, celles sur l’environnement ou la société sont quasi absentes. «Ces études d’impact sont souvent réalisées trop tard, ajoute encore Emmanuel Sangra. Elles devraient aussi tenir compte dès le départ de plusieurs variantes.»

Les critiques ne s’arrêtent pas là. Le rapport montre que les outils dont disposent les différents offices de l’administration pour analyser l’impact d’un projet sont sous-utilisés. Une partie des collaborateurs ne sont d’ailleurs pas formés de façon adéquate. Il pointe ainsi du doigt la fiabilité défaillante des prévisions. Et de citer l’introduction du principe du Cassis de Dijon, dont on cherche encore les 2 milliards d’économies promis aux consommateurs. Plus grave, de nombreux messages ne font l’objet d’aucune analyse. Pour le Contrôle fédéral des finances, il faut améliorer la formation des collaborateurs et instaurer un contrôle de qualité, idéalement sous l’égide de la Chancellerie fédérale.

Besoin de plus de ressources

Un rapport incendiaire? Ce n’est pas du tout l’analyse du Conseil fédéral. Dans sa réponse, il prend note des remarques, mais insiste: «Nous estimons que les messages sont en général de bonne qualité. La transparence et la crédibilité de ces prévisions contribuent à renforcer la légitimité des propositions et à faciliter le processus décisionnel.» Le gouvernement balaie l’idée de lancer plus rapidement les études d’impact. Quant au contrôle qualité, il étudiera sa faisabilité, tout en précisant que la situation des finances fédérales ne permet pas la création de nouvelles structures de contrôle coûteuses. «De 2007 à 2016, le Conseil fédéral a approuvé en moyenne 60 messages par année, précise un porte-parole de la Chancellerie fédérale. S’il s’agit de contrôler sur le fond les analyses prospectives d’impact des projets législatifs, la Chancellerie fédérale aurait besoin de beaucoup plus de ressources, étant donné la diversité et la complexité des thèmes abordés.»

«Je vais désormais me montrer plus critique sur les conséquences financières avancées par le gouvernement»

La tiédeur de cette réaction choque Jean Christophe Schwaab (PS/VD), pour qui ce rapport est «sidérant». «Que certains messages soient difficiles à évaluer, je peux le comprendre. Mais à ce point-là, c’est inquiétant.» D’autant plus inquiétant, poursuit le Vaudois, que le parlement a tendance à rajouter des éléments en cours de route, or le temps manque ensuite à l’administration pour étudier toutes les répercussions. «Je vais désormais me montrer plus critique sur les conséquences financières avancées par le gouvernement.»

Un avis en partie partagé à droite. «On ne sent pas un réel enthousiasme du Conseil fédéral à changer sa pratique, reconnaît Raphaël Comte (PLR/NE). Mais, pour la population et le travail parlementaire, il faut des éléments clairs, fiables et transparents. Le gouvernement a tout intérêt à prendre en compte ces recommandations.»

Le Contrôle fédéral des finances est-il déçu de la réaction plutôt timide des sept Sages? «Nous n’avons pas à être d’accord ou non avec le Conseil fédéral, répond son directeur, Michel Huissoud. Il se prononcera lorsqu’il répondra aux deux motions du parlement qui veulent mettre en place un contrôle externe des projets de lois.» Une piste notamment défendue par le PLR. «Cette option offrirait une indépendance plus forte, souligne Raphaël Comte. Souvent, l’administration est juge et partie.» (TDG)