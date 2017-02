Un Suisse secrétaire général de l'OSCE?

Le diplomate suisse Thomas Greminger brigue le poste de secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il pourrait prendre cet été la succession de l'Italien Lamberto Zannier.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à l'ats une information de la radio alémanique SRF. Selon cette dernière, cinq candidats sont en lice. L'OSCE doit présenter au début de la semaine l'ensemble des prétendants au poste. Né en 1961, Thomas Greminger est depuis août 2015 directeur suppléant de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et chef du Domaine Coopération Sud à Berne. Avant de prendre ce poste, il avait été le représentant permanent de la Suisse auprès de l'OSCE, des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne. Durant la présidence suisse de l'OSCE en 2014, il avait dirigé le Conseil permanent de l'organisation, selon son curriculum vitae publié sur le site de la DDC.

«Rôle majeur»

Samedi, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le conseiller fédéral Didier Burkhalter avait affirmé que l'OSCE a plus que jamais un rôle majeur à jouer dans le renforcement de la sécurité du continent européen. «Renforcer l'OSCE comme plateforme de discussions et comme instrument d'actions communes est une des priorités de la politique étrangère de la Suisse», avait-il ajouté, cité dans un communiqué du DFAE. (ats/nxp)