Un Marocain jugé pour le viol d’une ado dans un RER

Il commence par multiplier les versions au sujet de sa date de naissance et même de son nom. Il promet, il jure, se dit innocent du viol dont on l’accuse. Il avoue quand même être un voleur de porte-monnaies, de téléphones aussi, car l’argent que lui verse l’Etat en tant que requérant d’asile n’est pas suffisant pour manger et acheter sa dose quotidienne de cannabis. Le tableau n’est pas brillant, mais cela ne fait pas encore de ce jeune analphabète, maîtrisant avec brio le regard pleurnicheur, un violeur. Au Tribunal, les préjugés doivent être balayés pour laisser place aux faits.

Et jeudi, les faits pour lesquels ce Marocain de 19 ans, 20 ans ou 22 ans, était renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, étaient très graves. A tel point que la justice a décidé de convoquer une Cour criminelle à cinq juges dans l’éventualité d’une peine qui dépasserait 6 ans de prison. Rare pour un viol.

La victime présumée n’est pas présente au procès. «Trop dur», explique sa mère, elle aussi dévastée. Sa fille, cette étudiante décrite comme brillante, créative et drôle, n’est désormais plus que l’ombre d’elle-même. Elle a sombré dans la dépression, a stoppé ses études, s’est isolée, et ne se nourrit plus. Parce que ce 22 juin 2016, elle a tout perdu. Son innocence, sa virginité aussi.

Selon l’accusation, le prévenu aurait repéré la jeune fille à la gare de Lausanne. Il est un peu moins de 20 h. Il l’aborde, elle part, il la suit. Sur le quai, il lui vole un baiser. La jeune fille a bu quelques verres. Elle ne le repousse pas. Mais s’en va. Le train régional Lausanne-Vallorbe serait alors devenu le convoi de l’horreur pour l’adolescente. Le prévenu est accusé d’avoir emmené la jeune fille dans les toilettes. Il aurait verrouillé la porte, l’aurait plaquée sur le sol avant de la violer sauvagement. Trente-cinq minutes d’enfer où les tentatives de défense de la victime présumée auraient été vaines. Un passager toquant à la porte aurait mis fin au calvaire.

Aveux partiels

Mensonges, prétend le prévenu jeudi matin. Il n’a pas eu de relations sexuelles avec cette fille. La présidente lui rappelle les preuves. L’ADN, les bleus sur les genoux de l’adolescente, les ecchymoses, les griffures, les marques sur les deux côtés de la gorge, et les déchirures dans plusieurs parties intimes de la jeune fille. Elle a dû faire ça elle-même, ose alors soutenir le prévenu. Face à l’évidence, il se rétracte: «C’est elle qui a voulu cette relation. Elle ne m’a jamais montré que c’était contre sa volonté.» Le prévenu fond en larmes. Des vraies, cette fois-ci. Le signe d’un aveu, le poids des remords, la honte? Pas vraiment. «C’est injuste pour moi, je suis innocent. Mais si elle l’a mal vécu, je demande pardon», explique-t-il.

Deux versions pour une histoire. Comme souvent dans ces affaires. Pour le Ministère public, les faits sont limpides et les preuves implacables. «Il l’a prise au piège et lui a imposé des relations sexuelles bestiales», a insisté le procureur Donovan Tesaury dans son réquisitoire. Pour le baiser sur le quai, elle l’a expliqué, elle n’a juste pas réagi.

La défense y voit toutefois une invitation. Me Véronique Fontana, en plaidant l’acquittement, évoque des zones d’ombre. Pourquoi la victime n’aurait pas crié alors qu’il y avait d’autres passagers? Il y a aussi ces images de vidéosurveillance du train où on les voit sortir des toilettes et s’asseoir côte à côte. Il l’embrasse, elle ne bouge pas.

«Les images montrent surtout que, lorsque le prévenu quitte le train, la victime s’effondre»

Le signe d’un mécanisme de défense, soutiennent le Parquet et l’avocate de la victime, Me Coralie Devaud. «Les images montrent surtout que, lorsque le prévenu quitte le train, la victime s’effondre», rappelle le procureur.

Le lendemain matin, la jeune fille se rendait aux urgences du CHUV. Pourquoi aurait-elle subi la lourdeur des auditions, des examens gynécologiques, d’une trithérapie préventive? Pourquoi une ado aurait-elle voulu d’une première fois violente et sordide avec un inconnu, et serait depuis détruite?

Sans élément à décharge, le Ministère public a requis une peine de 6 ans de prison ferme. Le Tribunal rend son verdict vendredi. (TDG)