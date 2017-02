Un A 321 fait demi-tour à cause d'un réacteur

Un vol de Zurich en direction de Moscou a été annulé dimanche. En raison d'un problème au réacteur de l'Airbus 321 de la compagnie russe Aeroflot, l'appareil a dû revenir à l'aéroport de Kloten en milieu d'après-midi.

L'avion a décollé vers 13h40, mais 15 minutes après, l'équipage a annoncé que le vol vers Moscou devait être annulé. Avant de pouvoir rebrousser chemin, l'avion a dû voler en cercles un peu plus de deux heures au sud de Constance, en Allemagne, pour réduire la quantité de kérosène, a expliqué à l'ats le porte-parole de l'aéroport Maurus Stocker, confirmant des informations en ligne de 20 Minuten.

LIVE: Aeroflot #SU2391 ZRH-SVO (A321 VP-BUP) is burning fuel for ret. to ZRH. ATC: "Rwy inspection found no debris" https://t.co/bIsIHNhlSm pic.twitter.com/Pzt5sktRYH