Travaux prévus à Flamatt, entre Berne et Fribourg

Les CFF renouvellent la voie ferrée en gare de Flamatt (FR), sur la ligne Fribourg-Berne, jusqu'en automne 2017. Les rails, les traverses et le ballast seront remplacés. Le chantier commence par des travaux préparatoires de sécurisation entre mars et avril 2017.

Les premiers travaux à Flamatt débutent dimanche, jusqu'au samedi 22 avril. Les trains RegioExpress circulant entre Bulle/Palézieux et Berne seront ainsi supprimés entre Fribourg et Berne dans les deux sens. Les voyageurs devront emprunter les trains InterRegio entre Fribourg et Berne. Certaines liaisons de la ligne S1 entre Fribourg et Thörishaus Dorf (BE) circuleront avec des horaires modifiés.

Certains travaux sont réalisés pendant la nuit, ce qui peut entraîner des nuisances sonores pour les riverains, préviennent les CFF. Les travaux principaux se dérouleront à Flamatt durant l'été. Des informations plus détaillées seront données en temps voulu. (ats/nxp)