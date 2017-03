Traitement aux opioïdes à la charge des caisses

En dépit du risque de dépendance, les caisses doivent en principe payer le traitement d'un trouble somatoforme douloureux au moyen d'un médicament contenant des opioïdes s'il figure sur la liste des spécialités. Le Tribunal fédéral (TF) accepte le recours d'une assurée.

Souffrant d'un syndrome somatoforme douloureux, la patiente avait bénéficié pendant des années d'une prise en charge de ce médicament par son assurance-accidents. Puis, dès février 2014, son assurance-maladie avait accepté de prendre le relais.

La caisse avait ensuite changé d'avis quelques mois plus tard et avait refusé de financer la poursuite du traitement. Elle avait réclamé la restitution de ce qu'elle avait payé jusqu'en octobre 2014. L'assurance avait motivé sa décision en raison du risque élevé de dépendance et de l'inefficacité du traitement.

Admis dans la liste des spécialités

Le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait donné raison et avait débouté l'assurée. En dernière instance, le TF annule ce verdict et donne raison à la patiente. Il juge que la patiente n'a pas à rembourser le traitement dès lors que la caisse avait accepté sans réserve la prise en charge des coûts jusqu'en octobre 2014.

De plus, souligne le TF, les deux médicaments prescrits en l'espèce ont été admis sans limitation dans la liste des produits à charge des caisses (liste des spécialités), pour le traitement des douleurs chroniques et donc implicitement des troubles somatoformes douloureux.

Controverses médicales

Certes, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a constaté que l'usage de médicaments contenant des opioïdes pour le traitement de troubles somatoformes douloureux a donné lieu à des controverses médicales. Toutefois, comme aucun motif ne s'opposait à l'utilisation des médicaments en début du traitement, ils constituaient en principe des prestations obligatoirement à la charge des caisses.

Afin que l'administration de morphine puisse être réduite par paliers, la caisse devra donc continuer d'en supporter les coûts, éventuellement de façon décroissante pendant une période transitoire. (arrêt 9C_528/2016 du 28 février 2017) (ats/nxp)