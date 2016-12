Train des Rochers-de-Naye: deux ans pour le créer, quatre pour le rénover

«C’étaient des fous furieux. Ils ont construit la ligne en deux ans, alors qu’il nous en a fallu le double pour la rénover», sourit Georges Oberson, directeur de la Compagnie de transports MOB/MVR. La fin des travaux de rénovation, ce mois-ci, de la ligne Montreux - Rochers-de-Naye sonne comme un hommage rendu aux ouvriers qui ont construit ce chemin de fer – le plus haut du canton – il y a bientôt 125 ans.

Près de 50 millions ont été investis ces cinq dernières années dans le renouvellement de ces infrastructures. Le tunnel de Valmont ainsi que les ouvrages – ponts, galeries et paravalanches – situés entre Caux et le sommet ont été rénovés. La voie a été refaite et une nouvelle crémaillère a remplacé l’ancienne.

«Un accident géologique»

Cette rénovation devrait permettre d’effectuer le parcours Montreux-Naye en 40 minutes dès 2023, contre 54 actuellement, avec l’acquisition prochaine de nouvelles automotrices. Plutôt piquant si l’on se souvient que la construction de la ligne avait été jugée utopique par beaucoup à l’époque, tant les «Monts de Caux» relèvent de l’«accident géologique» avec leurs pentes atteignant parfois 22%. «Il semble impossible de faire gravir des wagons sur cette rampe dont le sommet ne peut être vu qu’en se penchant en arrière, commentait un journaliste en 1883. Et il semble surtout impossible que des wagons puissent y redescendre sans se précipiter dans le lac à une vitesse effroyable.»

La création de la ligne Glion-Naye avait été lancée après la mise en service, en 1883, du funiculaire Territet-Glion. Dans un premier temps, il avait été imaginé de relier Territet à Naye par trois sections de funiculaire à contrepoids d’eau. La difficulté d’alimentation en eau en altitude a condamné ce projet. C’est donc une ligne à crémaillère qui a été construite entre 1890 et 1892. Deux années qui ont aussi servi à réaliser les tunnels et ouvrages d’art. Le bâtiment du terminus à Naye a, lui, été érigé en dix-sept semaines. Un exploit: la ligne n’étant pas terminée, il a fallu acheminer le matériel à dos de mulet. A l’ouverture, six locomotives à vapeur poussaient les wagons chargés de voyageurs.

Jalousie à Montreux

Le train de Naye a vite connu le succès, rendant jaloux les hôteliers de Montreux, court-circuités. La création d’une liaison Montreux-Glion est donc devenue une évidence. Elle a vu le jour en 1909. Une difficulté de ce projet était l’intégration à la gare de Montreux. La Compagnie Jura-Simplon (actuels CFF) refusant de céder du terrain, les constructeurs ont dû acheter l’Hôtel de la Gare pour le raser, établir la gare, puis reconstruire l’hôtel.

Aujourd’hui, le train compte 800'000 voyageurs annuels. Et il vient de passer pour la première fois, la semaine dernière, le cap des 100'000 personnes transportées au sommet en un an. Cela malgré la fermeture de la ligne durant un mois, mais aussi grâce à la reconnaissance des abonnements généraux depuis cette année. C’est donc rajeuni et dopé que le vénérable tortillard entre dans sa 125e année.

Source: A l’assaut du roc de Naye, par Edgar Styger, Robert Widmer et Jean-Charles Kollros, 1985. (TDG)