Tout savoir sur le nouvel horaire des CFF

L'horaire 2017 des CFF entre en vigueur dans deux semaines, le 11 décembre. Il sera marqué par la mise en service du tunnel de base du Gothard. La durée du trajet diminuera d'une demi-heure entre la Suisse alémanique et le Tessin et de 40 minutes vers l'Italie.

La dernière phase d'essais grandeur nature du plus long tunnel ferroviaire du monde (57 km) arrive à son terme, s'est réjouie jeudi la directrice du trafic voyageurs des CFF Jeannine Pilloud, face aux médias réunis à Zurich. De nombreux usagers ont pu en profiter ces dernières semaines pour traverser l'ouvrage du siècle dans le cadre du trafic régulier.

La fête entre Zurich et Lugano

Le premier convoi régulier empruntant le tunnel de base quittera Zurich dimanche le 11 décembre à 6 heures en présence d'invités. A son arrivée à Lugano, la gare rénovée sera inaugurée aussitôt.

A l'avenir, Zurich et Milan seront reliées toutes les deux heures par un train Eurocity (durée du trajet: 3h26), en alternance avec un Intercity Zurich-Lugano (2h08) qui circulera lui aussi toutes les deux heures. L'IC Bâle-Lugano roulera lui aussi à la cadence bi-horaire. Les cyclistes devront réserver une place à l'avance pour leur vélo.

Le week-end, des trains supplémentaires compléteront l'offre entre 7 heures et midi dans le sens nord-sud et de 14 heures à 19 heures dans le sens sud-nord. Il en résultera une cadence à la demi-heure à ces heures-là. Dès juin 2017, un Eurocity Zurich-Milan-Venise circulera en outre les jours de fin de semaine.

Offre sur la ligne «panoramique»

Sur l'ancienne ligne du Gothard, rebaptisée «ligne panoramique», des trains circuleront toujours à la cadence horaire. Les Intercity céderont toutefois la place aux RegioExpress tessinois.

Ces derniers relient Erstfeld à Bellinzone en 1h39, en effectuant huit arrêts. Des InterRegios circuleront en outre le week-end entre Bâle/Zurich et Göschenen (UR), soit deux trains par jour dans les deux sens. Du 14 avril au le 22 octobre, un train roulera jusqu'à Bellinzone.

Des trains panoramiques compléteront l'offre touristique le week-end sur la ligne de faîte dès le 14 avril et jusqu'au 22 octobre. A la belle saison, ces trains (un convoi par jour dans les deux sens) circuleront au quotidien. L'offre est combinée avec un trajet en bateau à vapeur sur le lac des Quatre-Cantons, entre Lucerne et Flüelen (UR).

L'association Pro Bahn critique le passage à une offre «moins» attractive sur l'ancienne ligne. La communauté d'intérêts des usagers alémaniques et tessinois déplore les nouveaux changements de trains à Erstfeld et le confort revu à la baisse en raison de l'utilisation des RegioExpress.

Gratuits pour les hôtes du Tessin

Le Tessin entend, lui, renforcer son attractivité touristique en proposant un accès gratuit aux transports publics dans tout le canton aux hôtes séjournant dans un hôtel tessinois. Cette offre intitulée Ticino Ticket est valable dès janvier prochain.

L'entrée en vigueur du nouvel horaire apporte aussi quelques améliorations en Suisse romande à un niveau plus régional. Les principales d'entre elles concernent la liaison entre la Vallée de Joux et Lausanne en passant par Vallorbe (VD), ainsi que l'axe Lausanne-Yverdon-les-Bains (VD). La desserte y sera renforcée. L'IR Genève-Brigue s'arrêtera, lui, plus souvent à Bex (VD) et à Loèche (VS).

L'AG plus cher

Moins réjouissant, le prix de l'abonnement général (AG) deuxième classe augmente de 205 francs ( 5,6%), à 3860 francs. Il s'agit d'une mesure liée à la hausse du prix du sillon, rappelle Jeannine Pilloud. Et d'ajouter: «Nous espérons ne pas devoir la renouveler et que le prix du sillon restera stable ces prochaines années».

L'offre d'abonnements modulables par zone est élargie à toute la Suisse. Les prix des billets unitaires augmentent de 2,5% en moyenne.

Nouvelles cartes enfants

Au chapitre des bonnes nouvelles tarifaires, les CFF proposent désormais des cartes Enfant accompagné, qui permettent aux enfants d'emprunter les transports publics au prix de 30 francs par an avec n'importe quel adulte. Les accompagnateurs ne sont plus nécessairement les grands-parents.

Dès le 11 décembre, les voyageurs reconnaîtront le personnel d'accompagnement des trains à son nouvel uniforme, annoncé plus élégant. Les contrôleurs porteront une cravate rouge et un veston au col rouge. Les contrôleuses arboreront un foulard rouge. Le personnel des guichets sera, lui, vêtu du nouvel uniforme dès le 1er mars prochain.

(ats/nxp)