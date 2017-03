Température estivale au Tessin

Au Tessin, une température estivale a été enregistrée dimanche pour la première fois de l'année, avec 25 degrés. Les ingrédients: une masse d'air doux, un foehn venant du nord et du soleil.

Ce pic a été mesuré peu après midi dans la plaine de Magadino, a indiqué SRF Meteo, le service météorologique de la télévision publique alémanique. Cette première journée estivale n'est toutefois pas la plus précoce: en 2000, par exemple, les 25 degrés avaient déjà été atteints le 9 mars.

Der erste Sommertag des Jahres! Mit milder Luft, Sonnenschein und etwas Nordwind reichte es heute in Cadenazzo/TI für 25,2 Grad. ^cs — SRF Meteo (@srfmeteo) 19 mars 2017

On parle de journée estivale à partir de 25 degrés et de journée caniculaire à partir de 30 degrés. Mais une telle température n'est possible au plus tôt qu'en avril, précise le communiqué. (ats/nxp)