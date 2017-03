Swiss Olympic se chargera de la relève sportive

La future élite sportive du pays sera désormais confiée aux bons soins de Swiss Olympic. Tel est du moins le voeu du Conseil fédéral qui a ouvert une consultation en ce sens ce mercredi. «Ces 15 dernières années, la Confédération a soutenu la relève sportive dans le cadre de son programme d'encouragement du sport Jeunesse+Sport. Désormais, cette tâche va revenir à Swiss Olympic, la fédération faîtière du sport suisse», écrit le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans un communiqué.

Ce transfert va contribuer à clarifier la répartition des tâches entre l'Office fédéral du sport OFSPO et Swiss Olympic, qui redevient l'interlocuteur privilégié pour le sport de haut niveau en Suisse, toutes catégories d'âge confondues, précise encore le communiqué.

Par ailleurs, Berne tient à ce que seules les asssociations de jeunesse remplissant les comditions requises se voient confier la formation de cadres J+S. «Cela signifie que les organisations à vocation religieuse, qui ont pour but premier la transmission de leur foi et non le développement individuel des enfants et des jeunes, ne bénéficieront plus du soutien financier prévu prévu par J+S», explique le DDPS. (nxp)