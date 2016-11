«Solar Impulse» rentre à la maison

Solar Impulse II: le retour! Parti ce matin à 7 heures (heure suisse) de l’aéroport d’Abu Dhabi, le gros Boeing cargo transportant l’avion du tour du monde solaire devrait se présenter en bout de piste de l’aérodrome militaire de Dübendorf vers 13 h 30. Bertrand Piccard et André Borschberg donneront dans l’après-midi des informations quant à l’avenir de ce géant des airs. Que va devenir Solar Impulse? Sera-t-il exposé dans un musée? Réutilisé à des fins scientifiques ou commerciales? Ou simplement stocké en pièces détachées?

Le premier prototype, Solar Impulse I, qui avait notamment traversé les Etats-Unis, est exposé depuis mars 2015 à la Cité des sciences, à Paris. Son envergure de 63,40 m est déjà imposante. Solar impulse II est encore plus grand avec son aile de 72 mètres! Exposer l'appareil entier pose un défi à l'image du prestige de l'appareil: Solar Impulse II détient de nombreux records après son tour du monde effectué uniquement à l’énergie solaire entre l’été 2015 et 2016. Il est le fruit de quinze ans de recherches et développement, et d’un investissement dépassant les 150 millions de francs. (TDG)