Simplon: ponts adaptés aux trains à deux étages

Les trains à deux étages circuleront sur la ligne du Simplon dès la fin 2018. Pour permettre leur passage, les travaux de réhaussement de huit ponts débuteront cette année.

Les CFF ont achevé l'aménagement du tunnel de la Raspille en Valais. Il s'agit de leur dernier chantier d'envergure dans le canton, communique mardi l'entreprise. Un dernier tunnel, entre Vevey (VD) et Montreux (VD), sera mis au gabarit deux étages dès cet automne.

Et dès ce printemps débuteront les travaux de réhaussement de huit ponts entre Vevey et Sierre (VS). Ils seront tous surélevés d'ici la fin 2018, assurent les CFF. Ces chantiers nécessiteront des interruptions de trafic les 29 et 30 avril entre Sierre et Loèche (VS) et les 17 et 18 juin entre Aigle (VD) et Vevey. Un service de bus sera mis en place.

Le réhaussement des ponts coûtera 40 millions de francs. Au total, les CFF auront investi plus de 200 millions de francs pour permettre la circulation de trains à deux étages sur la ligne du Simplon. Le budget et l'agenda des chantiers est tenu actuellement, précise le communiqué. (ats/nxp)