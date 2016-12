«Si la Suisse continue comme ça, elle va se franciser»

Il achève son parcours politique comme il l’avait commencé, au service de sa commune. Le Valaisan Simon Epiney, 66 ans, quittera demain la présidence d’Anniviers. Cette figure du PDC, ardent défenseur des régions alpines, revient sur 40 ans de carrière, dont 16 sous la Coupole fédérale.

Votre sentiment au moment de quitter la vie politique?

Celui du devoir accompli, mais surtout beaucoup de gratitude vis-à-vis de la population d’Anniviers, qui a joué un rôle essentiel. Je n’avais jamais imaginé faire carrière dans la politique, étant né dans une famille de boulangers où on n’en parlait pas. Tout s’est enchaîné très vite, sans préparation. J’ai été moi-même surpris de la confiance qui m’a été accordée.

A Berne, vous avez vécu l’essor de l’UDC blochérienne. Vous critiquez la polarisation de la politique suisse…

Ce qui m’inquiète, c’est de voir le centre se liquéfier. Ces dernières années, on a assisté à la démission des représentants alpins, qu’on n’a pas entendus dans les deux débats les plus importants pour nous, la Lex Weber sur les résidences secondaires et la loi sur l’aménagement du territoire. En nombre, nous comptons pour beurre. Il faut donc être actif et nouer des alliances à géométrie variable. Pour moi, il n’y a pas des idées de droite ou de gauche, seulement de bonnes et de mauvaises idées. La pesée des intérêts doit toujours se faire entre bien-être économique, filet social et protection du cadre de vie.

Vous étiez l’un des plus pessimistes en disant que la montagne courait à sa perte avec ces deux lois. La réalité n’est-elle pas plus nuancée?

Ces changements arrivent au pire moment: les revenus liés à l’énergie hydraulique ont plongé, le tourisme est sur le déclin. Ces dernières années, nous avons encore bénéficié de permis de construire en force. Mais la suite sera pénible. A Anniviers, le nombre d’autorisations est passé de 130 par année à quatre! Dans l’arc alpin, des centaines de millions de francs seront perdus, à cause du dézonage inique des terrains excédentaires. Et ce ne sont pas les promoteurs que l’on punit, mais des familles entières. Je redoute des dérapages.

Les régions de montagne n’ont pas fait tout juste dans l’immobilier…

C’est vrai. Mais supprimer totalement la vente de résidences secondaires, c’est excessif. En Suisse, on a l’habitude de prendre des mesures pour réduire les problèmes, pas de détruire d’un coup. La montagne est mise en péril alors que la politique régionale suisse avait réussi en trente ans à réduire les disparités.

Le fédéralisme est battu en brèche, selon vous?

Il ne l’a jamais été autant que ces dix dernières années. Si la Suisse continue comme ça, elle va se franciser et le pays éclatera. Le fédéralisme est le ciment qui permet de faire cohabiter nos différences, de vivre ensemble dans la sérénité. C’est aussi vrai à l’échelon continental: un fédéralisme adapté à l’Europe ne donnerait pas des résultats aussi catastrophiques. L’Union européenne n’a pas su laisser certaines compétences au niveau où elles peuvent le mieux s’exercer.

Vous déplorez le déclin du tourisme. Avec le franc fort et le réchauffement climatique, c’est inexorable?

Les conditions sont très difficiles. Les coûts élevés nous pénalisent, tout comme le dumping des destinations exotiques. Les stations de basse altitude, en particulier, vont souffrir. Mais l’arc alpin regorge d’atouts, il ne faut pas désespérer. CNN vient de classer Anniviers en tête des trésors cachés d’Europe parmi les domaines skiables! Nous avons pris des mesures pour soutenir les remontées mécaniques et pérenniser l’hôtellerie.

Vous avez aussi été parmi les premiers à taxer les résidences secondaires. Cela valait-il le coup de fâcher certains de vos hôtes?

Oui. Nous devions trouver d’autres sources de financement pour notre tourisme. Si nous ne l’avions pas fait, nous ne pourrions plus investir. Et puis, le montant de notre taxe forfaitaire reste raisonnable.

Les Jeux olympiques 2026 en Valais et en Suisse romande, ce serait une bonne chose?

Je suis sceptique. Les JO peuvent être une opportunité à la seule condition qu’ils ne soient pas gigantesques. S’il y a un risque de dérive financière, il faut dire non. Mais je suis prêt à m’enthousiasmer si on est capables de faire des Jeux simples et populaires, comme à Lillehammer. On a des paquets de lits à utiliser!

Quel regard portez-vous sur le Valais, qui s’est signalé par des affaires peu glorieuses?

A part Vaud, les gouvernements des cantons romands ont tous fait l’objet de critiques répétées. Le Valais s’en sort bien. La gestion des finances reste bonne, son économie est bien plus diversifiée qu’on ne le pense, la viticulture est désormais un succès mondial… Le domaine hospitalier est, de mon point de vue, celui qui prête le plus le flanc à la critique.

Vos projets aujourd’hui?

Je vais continuer à travailler deux jours par semaine dans mon étude, pendant quelque temps. J’ai envie de m’occuper de mes petits-enfants et de prendre du temps pour moi. Je me mettrai sûrement à écrire.