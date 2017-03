Sensibiliser les élèves au recyclage des déchets

Que deviennent nos déchets? Comment fonctionnent une installation de méthanisation ou un site de production de compost? Les élèves romands pourront parfaire leurs connaissances en la matière grâce à un nouvel outil pédagogique et des visites sur le terrain.

Ce programme intitulé «visites-déchets» fournit non seulement des animations à réaliser en classe, mais il recense une centaine de sites ouverts aux visites scolaires. Il a été élaboré par Energie-environnement.ch, la plate-forme d'information des Services de l'énergie et de l'environnement des cantons romands - y compris Berne, a-t-elle indiqué mercredi.

Si chacun a des notions de tri et de recyclage, les cheminements que suivent nos déchets sont encore peu connus du public et encore moins des plus jeunes. Inciter les classes romandes à découvrir sur le terrain ce qu'il advient des déchets permet aux élèves de prendre conscience de la quantité de détritus produits au quotidien et des possibilités qu'il existe de leur donner une deuxième vie.

Découverte et expérimentation

Le nouvel outil pédagogique est centré sur la découverte et l'expérimentation, explique Energie-environnement.ch. Il propose une carte interactive recensant plus d'une centaine d'installations - du site de production de compost à l'atelier de réparation - permettant aux enseignants de trouver facilement une visite de terrain à effectuer avec leur classe. Un guide est parfois à disposition.

Des schémas détaillent aussi le fonctionnement de certaines infrastructures, comme par exemple une installation de méthanisation ou une station d'épuration.

Le but d'Energie-environnement.ch est de fournir au public des conseils utiles sur les gestes que chacun peut faire pour économiser l'énergie, ménager les ressources naturelles et préserver la biodiversité ainsi que son cadre de vie. (ats/nxp)