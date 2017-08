Selon les profs, la qualité de l’enseignement est en danger

Les profs de gymnase (ou de collège à Genève) et d’école de culture générale avertissent: les conditions d’enseignement sont toujours plus difficiles. Etudes à l’appui, la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) révèle que les salaires moyens ont baissé de 5% entre 1993 et 2015 alors que la charge de travail a augmenté. Sa présidente, Carole Sierro, répond à nos questions.

Dans votre appel, vous vous adressez aux parents. Pourquoi?

La formation de leurs enfants est l’un de leurs principaux soucis. Or la qualité de l’enseignant est un facteur-clé du succès scolaire. Nous avons besoin de personnes motivées et enthousiastes. Mais nos études montrent que les conditions de travail ne garantissent plus un tel engagement et les élèves risquent d’en faire les frais. Ceux qui ont le plus de facilité s’en sortiront toujours, mais les plus faibles trouveront difficilement leur place.

Vous dites que votre charge de travail augmente. En quoi?

Ce sont surtout les tâches annexes à l’enseignement qui augmentent – comme des groupes de travail internes aux établissements ou l’organisation de projets interdisciplinaires. En soi, nous n’avons rien contre ces activités. Le problème est que nous avons de moins en moins de temps pour suivre individuellement les élèves, et cela d’autant plus qu’ils sont parfois plus de trente dans une classe! Et, si des décharges sont prévues, elles varient d’une région à l’autre. Elles sont, par exemple, plus importantes en Suisse romande et au Tessin.

Combien d’heures un enseignant travaille-t-il?

Il y a des différences importantes entre cantons. Sur l’ensemble de l’année, l’écart entre le temps d’enseignement le plus et le moins élevé correspond à 76 heures, soit davantage de trois semaines de travail. En moyenne nationale et pour un temps plein, le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire se situe un peu en dessous de 23 heures. Il faut y ajouter la préparation, les corrections, le travail administratif, etc. Au final, nous travaillons au-delà de 46 heures par semaine, cela étant une moyenne annuelle calculée sur 47 semaines, soit sur une base de cinq semaines de vacances.

Mais vous avez beaucoup de vacances!

C’est un cliché! Les vacances scolaires permettent de préparer les leçons, de rédiger les programmes etc. Nous prenons en réalité quatre à cinq semaines par an. Selon des indications de l’association des enseignants en Suisse alémanique (LCH), nous travaillons quelque 2200 heures par année, alors que la recommandation est de 1950 heures.

Vous notez aussi que les temps partiels augmentent.

Un sondage que nous venons de réaliser montre que 57% des enseignants travaillent à moins de 90%. Cette proportion est aussi plus élevée dans les cantons où le nombre d’heures d’enseignement est plus élevé.

N’est-ce pas lié à la féminisation de la profession?

Depuis une dizaine d’années, les nouveaux enseignants sont en majorité des femmes. Mais, si leur taux d’occupation est en moyenne de 70% contre 89% pour les hommes, les raisons invoquées ne dépendent pratiquement pas du genre. Dans 61% des cas, il s’agit de la charge de travail. La famille vient en deuxième position (56%, mais elle occupe la première place en Suisse romande et au Tessin). Une étude de LCH arrive à la même conclusion. En outre, seuls 10% des enseignants à temps partiel souhaiteraient travailler davantage.

Vous relevez que les salaires ont baissé. Mais aucun enseignant n’a vu le montant inscrit sur sa fiche de paie diminuer!

Si, dans certains cas il y a eu des réductions réelles. Le canton de Lucerne, par exemple, a donné l’an dernier une semaine de vacances supplémentaire aux élèves durant laquelle les enseignants n’ont pas été payés. Mais c’est vrai, il s’agit surtout de baisses cachées. Dans quinze cantons, le revenu maximal a ainsi connu des baisses allant jusqu’à 9%. Parfois, il faut travailler plus d’années pour atteindre ce niveau ou le salaire de base est plus bas. De façon générale, le salaire horaire diminue puisque nous travaillons davantage. Aujourd’hui, nos rétributions sont de plus de 20% inférieures à celles du secteur financier ou de la pharma. Les perspectives de carrière sont bien meilleures dans le privé, et dans certaines matières il devient difficile de trouver du personnel.

D’autres professions sont difficiles: les enseignants peuvent-ils se plaindre?

C’est certain, nous parlons d’un phénomène de société qui ne touche pas uniquement les enseignants, mais n’oublions pas que la qualité de l’enseignant, et par là de la formation, est essentielle pour l’avenir de nos jeunes. Il est donc important de créer des conditions de travail et d’engagement permettant aux enseignant de donner toutes ses chances à chaque jeune.

Les cantons romands offrent-ils de meilleures conditions?

Nous ne pouvons pas dire cela, car il y a eu, en Suisse romande également, des changements défavorables en ce qui concerne la charge de travail, les salaires ou encore le droit à la formation continue. Je pense ici, par exemple, aux cantons de Neuchâtel et de Genève. De façon générale, les budgets liés à la formation n’augmentent pas ou sont réduits alors que le nombre d’enfants augmente et va continuer d’augmenter. (TDG)