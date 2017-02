Schneider-Ammann reçu au Bade-Wurtemberg

Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a soigné lundi les relations étroites entre la Suisse et le Bade-Wurtemberg. A Stuttgart, le ministre de l'Economie a rencontré les autorités du Land allemand pour discuter politique européenne de la Suisse ainsi que numérisation.

Lors de cette visite de travail, Johann Schneider-Ammann s'est entretenu avec Winfried Kretschmann, ministre-président du Land allemand, et Nicole Hoffmeister-Kraut, ministre de l'Economie, a précisé le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans un communiqué.

Les questions en lien avec la mise en oeuvre de l'initiative contre l'immigration de masse ont notamment été abordées, avec en particulier la mise en place des mesures d'accompagnement. Ce dossier avait déjà été abordé lors de la venue de Winfried Kretschmann à Berne, le 23 juin dernier.

Les discussions ont aussi porté sur les stratégies numériques adoptées des deux côtés de la frontière. Dans le sillage de la visite du conseiller fédéral, des experts suisses et allemands se sont réunis à Stuttgart pour un échange d'expériences sur ce thème.

Partenaire important

L'Allemagne est le premier partenaire économique de la Suisse, avec près d'un quart des exportations destinées à ce pays. Et environ 40% des marchandises envoyées Outre-Rhin sont destinées au Bade-Wurtemberg, et plus d"un quart des importations suisses en provenance d'Allemagne proviennent de ce Land, précise le DEFR.

Le volume des échanges de la Suisse avec le Bade-Wurtemberg, qui était de 28,3 milliards de francs en 2015, est nettement plus grand que celui avec la Chine. En outre, près de 60'000 ressortissants allemands, dont la moitié sont issus du Bade-Wurtemberg, traversent quotidiennement la frontière pour venir travailler en Suisse.

Le Bade-Wurtemberg est le troisième Etat fédéré le plus peuplé d'Allemagne. Avec ses près de 11 millions d'habitants, il figure derrière la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (17,5 millions) et la Bavière (12,5 millions). (ats/nxp)