Rougeole: «La population doit se vacciner pour protéger les plus faibles»

La situation en Suisse

Selon le bulletin de l’OFSP publié en février, le nombre de cas de rougeole déclarés a doublé entre 2015 et 2016, passant de 35 à 71 cas. Sur les 98 cas déclarés depuis janvier 2016, 60% des cas étaient âgés de 20 ans et plus, 88% des cas n’étaient pas ou incomplètement vaccinés, 23% avaient été hospitalisés et 8% avaient eu une pneumonie.



Les huit flambées identifiées en 2016 et début 2017 ont regroupé de 2 à 22 cas chacune, dans sept cantons. Les principales d’entre elles sont survenues dans les cantons de Vaud (22 cas en entre mars et mai 2016, dans deux écoles pour jeunes adultes), Grisons (deux flambées de 13 cas et 7 cas entre novembre 2016 et janvier 2017), Tessin (9 cas en janvier-févier 2017) et Fribourg (7 cas en janvier-février 2017 chez une enseignante et des élèves d’une même école).