Record de l'hiver: près de - 30 degrés à La Brévine

A La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, Meteonews a mesuré, vendredi matin, moins 29,9 degrés à 1000 m d'altitude.

Peu avant 7h vendredi, il faisait - 17 à La Chaux-de-Fonds et - 18,1 aux Diablerets, à près de 3000 mètres. En plaine, c'est à Welschenrohr (SO) qu'il a fait le plus froid, avec - 18,4 degrés mesurés, tout juste devant Courtelary, dans le Jura bernois voisin, avec - 16,8, écrit Meteonews dans un communiqué. (ats/nxp)