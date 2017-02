Rachel Moret: «100% de ping-pong d’ici au JO de Tokyo»

L’affiche sera belle lors de l’Open de Lausanne. qui accueillera pour la première fois deux membres du top 5 mondial avec le Japonais Jun Mizutani (4e) et l’Allemand Dimitrij Ovtcharov (5e)

Classée au 105e rang de la planète tennis de table, la Préverengeoise Rachel Moret sera elle aussi l’une des attractions du tournoi qui commence vendredi. La «régionale de l’étape» (ndlr: qui nous présente son sport dans la vidéo ci-dessous) aura à cœur de montrer au public vaudois combien elle a progressé.

Fraîchement diplômée de la HEP (Haute Ecole pédagogique) la jeune femme de 27 ans parle de sa vie de pongiste, depuis Nîmes où elle joue en 3e division française.

Rachel Moret, vous arrivez au tournoi de Lausanne porteuse du matricule 105 du classement mondial. Comment expliquez-vous cette progression?

J’ai effectivement gagné 150 places en douze mois. Cette situation s’explique par une série de bons résultats. A commencer par ma victoire à l’Open du Chili, où j’ai engrangé pas mal de points et de confiance. J’ai également tiré mon épingle du jeu dans les qualifications pour les JO, même si je ne me suis pas qualifiée et j’ai enchaîné avec de bons Championnats du monde.

Qu’avez-vous changé dans votre préparation?

Plusieurs choses, dont mon entraîneur. J’ai également changé la façon de me préparer. Je ne joue désormais qu’avec des filles, alors qu’avant je m’entraînais avec des garçons. J’ai aussi recours à un coach mental qui m’aide beaucoup sur la gestion des matches, notamment pour savoir comment réagir dans certaines situations. Il m’a également appris des techniques de respiration.

Vous semblez être dans la forme de votre vie. On se trompe?

On pourrait le croire, cependant j’ai eu un coup d’arrêt, suite à des problèmes de tachycardie. J’ai éprouvé passablement de fatigue physique et mentale. Je crois que j’ai payé mes efforts pour tenter de me qualifier aux Jeux de Rio. En quelques mois, j’ai pris l’avion une vingtaine de fois. Ça s’est manifesté juste après mon quart de finale en double, lors des Européens de Budapest, en octobre. Mon corps m’a dit de ralentir un peu et j’ai décidé de l’écouter. Je me suis entraînée de façon modérée et depuis deux ou trois semaines, je suis à nouveau à 100%. Je ferai précisément mon grand retour à l’occasion du tournoi de Lausanne.

Vous avez obtenu un bachelor à la HEP. Voyez-vous votre avenir dans le sport ou dans l’enseignement?

Actuellement, j’occupe un poste à 10% d’enseignante à Chavannes-le-Veyron, mais je vais cesser cette activité pour me consacrer à 100% à mon sport en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Votre vie s’apparente à une partie de ping-pong…

Oui, je travaille un vendredi sur deux à l’école. J’ai aussi un club à Meyrin, ce qui signifie que durant un mois je passe deux semaines à Nîmes, dix jours à l’étranger sur des compétitions et le reste en Suisse. Mais j’adore voyager.

Peut-on vivre du tennis de table lorsqu’on évolue en 3e division française?

Oui, même si je ne sors pas tous les soirs au restaurant. Mais cette vie me convient. Le club de Nîmes me salarie et me fournit un appartement. Je reçois aussi un peu d’argent du club de Meyrin pour couvrir mes frais. Chez les filles, le statut financier est différent lorsqu’on atteint le top 50. Mais celles qui se trouvent entre les places 100 et 150 arrivent aussi à vivre de notre sport.

Quel sera votre objectif lors du tournoi de Lausanne?

Reprendre la compétition à Lausanne était déjà un but. Je suis donc heureuse de pouvoir jouer à nouveau «à domicile». La pression sera positive. Ce sera l’occasion de montrer que je progresse et qu’on peut atteindre un certain niveau quand on vient de Suisse. Je tenterai de faire le maximum. Si j’atteins les quarts de finale, ce sera un très bon résultat, mais je ne me fixe pas de but précis. L’essentiel sera de retrouver mes sensations. (TDG)