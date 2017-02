RIE III: «C’est un non à l’arrogance et au clientélisme»

Le Parti socialiste avait fait du référendum contre la RIE III un vote pour ou contre «l’arrogance de la droite». La troisième réforme de l’imposition des entreprises ayant profondément sombré, son président Christian Levrat (FR) jubile. Interview.

Est-ce une victoire historique pour la gauche?

C’est en tout cas une victoire très importante. Elle sanctionne durement une méthode de faire de la politique, celle de l’arrogance et du clientélisme. Depuis 18 mois, la nouvelle majorité de droite a systématiquement rejeté la main tendue et balayé toutes les propositions de consensus, privilégiant les intérêts de sa propre clientèle. En mai dernier, nous l’avions prévenue. en cas d’exagération, nous ferions appel au peuple pour dire stop. Le premier test est réussi. Je suis heureux de voir que la classe moyenne a la force de se rebeller lorsqu’un projet contrevient aussi manifestement à ses intérêts.

Qu’est-ce que ça change pour les rapports de force au Parlement?

Les rapports de force à l’Assemblée fédérale n’ont pas changé. La droite dure reste majoritaire. Ce qui a par contre évolué, c’est que cette droite-là doit prendre en compte le fait que la population ne la suivra pas automatiquement et mécaniquement dans ses projets les plus fous. L’addition est sévère pour elle sur la RIE III, mais elle pourrait être encore plus lourde sur la réforme des retraites. La droite peut passer en force sous la Coupole. Elle est numériquement majoritaire au Conseil national, et le Conseil des Etats a du mal à résister. Par contre la population ne se laisse pas faire. La droite doit comprendre qu’il n’y a pas de réforme solide sans l’appui de la gauche.

Quel plan B proposez-vous pour la RIE III?

En premier lieu, c’est le problème d’Ueli Maurer. C’est lui qui a présenté cette réforme et laissé la droite la plus dure chargée encore plus la barque avec différentes astuces fiscales. Eveline Widmer-Schlumpf avait pourtant mis en garde en commission sur les dangers d’un paquet pas suffisamment équilibré. En ce sens, son intervention dans la campagne n’est pas une surprise. J’espère désormais que des forces plus pragmatiques et plus constructives vont s’engager dans l’élaboration d’un compromis. Plus concrètement, je pense que les propositions de départ du Conseil fédéral allaient dans le bon sens. Ils faut toutefois combler la lacune principale: le financement de la réforme. Il pourrait passer par exemple par l’introduction d’un impôt sur les gains en capitaux. C’est là autour que la discussion doit tourner. Comment financer cette réforme, sans reporter la charge sur la classe moyenne.

Sans les astuces fiscales, certains cantons envisagent déjà de baisser leur taux d’imposition. Comment réagissez-vous?

Si j’étais le chef des Finances d’un canton, je regarderais les résultats de cette votation, et j’abandonnerais rapidement ce genre d’idées. Le message de ce dimanche est clair: la population ne veut pas que la baisse de l’imposition des entreprises se fasse sur son dos. (TDG)