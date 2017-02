Qui a voté pour Forta? Les hommes, les retraités, les riches

Les trois objets tranchés dans les urnes dimanche dernier ont chacun mis en évidence des ressorts différents chez les votants. Ainsi, le fonds FORTA destiné au financement des infrastructures routières et au trafic d'agglomération, a résonné de manière différente que l'on soit un homme ou une femme, et selon sa catégorie de revenus.

Pas de fossé ville-campagne



Si elles ont majoritairement voté oui, les femmes ont été nettement moins enthousiastes que les hommes: 57% de oui, contre 67%. Et ceux qui ont vu dans cette question un fossé ville-campagne se sont trompés. Les urbains (58% de oui) sont certes un peu moins convaincus que les ruraux (64%% de oui), mais tout le monde a approuvé le fonds. Pas de différences notables non plus selon les générations: les oui des 18-34 ans égale presque celui des plus de 65 ans.

Les hauts revenus enthousiastes



En revanche, le revenu et la formation ont joué un petit rôle: le oui à FORTA est d'autant plus fort que l'on est diplômé et que l'on gagne confortablement sa vie. Trois quart des personnes dont le ménage dispose de plus de 11 000 francs ont approuvé le projet.

Les socialistes très partagés



Enfin, l'opposition au fonds routier se cantonne aux personnes qui se situent le plus à gauche sur l'échiquier politique. Les Verts ont clairement dit non (67%), tandis que les socialistes se sont montrés très partagés (52% de non, contre 48% de oui). Le oui est massif chez les libéraux-radicaux (80% de oui), et confortable (entre 60 et 66%) chez les électeurs UDC, Vert'libéraux, PBD et PDC (TDG)