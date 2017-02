Quelques milliards pour les axes et les villes de l’arc lémanique

FORTA? C’est en quelque sorte la tirelire qui permettra de garantir les futurs financements routiers dans l’arc lémanique. Et de rattraper un retard dans la région, soulignait pendant la campagne la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite (PS), estimant qu’il y a eu «clairement un sous-investissement de la Confédération en la matière».

Afin de répondre à l’explosion du trafic dans les régions de Genève et de Lausanne, une série de réalisations figure au programme stratégique de la Confédération, que FORTA devrait alimenter. D’abord, un complément au réseau routier: le fameux contournement de Morges, prévu à l’horizon de 2045. Il s’annonce clairement comme le plus coûteux: 3,4 milliards au bas mot.

Pas moins de 25 projets sont évoqués dans le canton de Vaud. Parmi les principaux: la deuxième phase des travaux autour de Crissier, à réaliser d’ici à 2030 (143 millions). Berne a déjà alloué une première tranche d’environ 190 millions pour ces travaux. Dans une deuxième étape, il est prévu de faire passer de deux ou trois voies l’autoroute entre Villars-Sainte-Croix et Cossonay d’ici à 2040 (122 millions). Le réaménagement de plusieurs routes dans le Chablais figure aussi au programme des investissements.

Une manne pour les transports publics

A Genève, «plusieurs milliards sont prévus désormais pour améliorer le contournement autoroutier, se félicitait il y a quelques semaines, le conseiller d’Etat Luc Barthassat (PDC). Ce FORTA sera vital pour fluidifier le trafic.» Genève attend de FORTA qu’il puisse financer l’élargissement de l’axe autoroutier Coppet-Nyon à hauteur de 201 millions d’ici à 2040. A plus courte échéance, d’ici à 2030, des travaux sont prévus pour lutter contre les «goulets d’étranglement», cauchemar chronique des usagers de la route. Les travaux consisteront à rajouter une voie de circulation sur les tronçons Perly-Bernex (524 millions), Bernex-Genève Aéroport (749 millions) et Le Vengeron-Coppet (201 millions). La traversée du lac, acceptée par les citoyens genevois en juin 2016, était un projet trop embryonnaire jusqu’ici pour figurer au programme. Techniquement, tous les financements (qu’ils aient été acceptés ou non) seront désormais intégrés au FORTA. C’est notamment le cas du tronçon Genève Aéroport-Le Vengeron (61 millions) dont l’élargissement a déjà été accepté par les Chambres fédérales.

Les investissements de FORTA apporteront également une manne pour développer les transports publics – raison affichée du soutien d’une partie de la gauche. Le fonds fédéral devrait ainsi permettre la réalisation complète du futur métro M3 à Lausanne. Dans le Chablais, la réalisation d’un réseau de bus d’agglomération en bénéficiera. «Avec l’actuel fonds d’infrastructure, la Confédération a participé aux deux premières générations de projets à hauteur de 3,21 milliards de francs, relevait l’an dernier l’Union des villes suisses (UVS) Avec les projets urgents, il ne reste que 230 millions de francs pour des projets d’agglomération dans le fonds d’infrastructure.» Grâce à FORTA désormais, «390 millions par année seront assurés au moins jusqu’en 2030», expliquait récemment le conseiller national et ancien syndic de Lausanne, Daniel Brélaz (Verts). (TDG)