Quatre mois de mariage en enfer selon Madame

«Il a fermé la porte derrière son épouse puis fermé les rideaux (…). Puis, sous la menace d’un couteau pris dans la cuisine, il lui a demandé de se dévêtir. Malgré ses pleurs, la lame du couteau près de son ventre, il a exigé qu’elle ouvre le canapé-lit et qu’elle monte dessus. Il l’a alors pénétrée vaginalement, (…) puis l’a frappée à plusieurs reprises sur les fesses et a exigé qu’elle fasse «tout ce qu’il voulait sinon il la tuerait».

Cet extrait de l’acte d’accusation lu lundi en audience publique devant le tribunal à Vevey fait froid dans le dos. Tout y semble dit, sauf l’essentiel, qui vaut à l’accusé de comparaître devant une cour criminelle: il est suspecté d’avoir reproduit sur sa femme ce qui lui a valu en 2000 une condamnation pour viol avec cruauté.

«Jamais dans la vie!» répond le prévenu. Ressortissant Tunisien à permis C, établi en Suisse depuis vingt-six ans, chauffeur professionnel, allure soignée, poli, verbe facile, l’homme utilisera cette formule pour contester la dizaine d’autres épisodes de maltraitance dont il a à répondre à l’encontre de son épouse. Et, parmi ceux-ci, une accusation de tentative d’interruption de grossesse punissable aggravée de menaces. «Face à son refus, il l’a menacée de s’en prendre à l’enfant qu’elle portait, si elle ne le faisait pas «enlever», retient l’enquête.

Tout cela se serait passé au printemps 2014, durant les quatre mois à peine qu’a duré le mariage de ces deux compatriotes, et a coûté 4 mois de préventive à l’intéressé. Musulman pratiquant, divorcé d’une épouse qui lui avait donné trois enfants, Monsieur avait cherché et trouvé sa nouvelle compagne sur un site de rencontre destiné aux musulmans. Elle avait treize ans de moins que lui et lui offrait sa virginité. Les deux se sont mariés en Tunisie en janvier 2014. L’époux était rentré seul en Suisse, sa femme le rejoignant cinq semaines plus tard, une fois son visa obtenu. Le couple vivait dans un studio sur la Riviera. Leur union a pris fin lorsque Madame s’en est allée, à la suite des plaintes pénales déposées contre son mari.

«Fais ton devoir!»

Entendue par la police, la jeune femme, retournée depuis en Tunisie, avait complété sa plainte par e-mail et n’avait encore pas pu être interrogée par la procureure jusqu’à l’audience de lundi, pour laquelle elle a fait le voyage. Auditionnée hors la présence de son époux, elle a décrit un mari très brusque dans leurs relations sexuelles: «Il me disait: «Va au canapé, fais ton devoir!» Je ne pouvais pas lui dire non car j’avais peur, j’étais seule ici.» Elle a réaffirmé de vive voix que les choses ont tourné au drame lorsqu’elle est tombée enceinte: «Il ne voulait pas de cet enfant, moi si. Il a pris rendez-vous pour moi à l’hôpital pour un avortement, mais une fois seule avec le médecin, j’ai dit que je voulais garder le bébé.» Un mois plus tard, elle faisait une fausse couche.

Questionnée pendant près de deux heures, Madame a réitéré ses accusations à quelques détails près et avec quelques nuances. Elle a troublé l’assistance lorsqu’elle a admis avoir eu connaissance du casier judiciaire de son époux ainsi que du jugement de 2000, cela quand bien même elle affirme ne pas l’avoir su avant le viol avec cruauté dont elle se dit victime. Sur fond de particularisme culturel («A la mosquée, on m’a dit: «Si tu es une bonne musulmane, tu ne peux pas porter plainte pour viol contre ton mari.»). La procureure dira ce mardi ce qu’elle retient de tout cela à l’intention du tribunal et quelle sanction elle propose. (TDG)