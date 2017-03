Quarante nuits de fermeture pour sécuriser l’A9b

L’espoir des autorités de Lignerolle et Ballaigues de voir la semi-autoroute A9b retrouver sa vitesse initiale de 100 km/h, une fois ses travaux de sécurisation achevés, s’est définitivement envolé. Les 11 kilomètres qui séparent la jonction d’Orbe de la douane du Creux resteront limités à 80 km/h. L’Office fédéral des routes (OFROU) l’a confirmé mercredi en annonçant la seconde étape de ce chantier devisé à 50 millions.

Tracé sinueux

«L’analyse normative que nous avons conduite nous a confortés dans cette direction, souligne Olivier Villars, chef de projet à l’OFROU. A plusieurs endroits, la distance de visibilité d’arrêt ne permet pas une vitesse supérieure. Notamment en raison de la séparation physique que nous avons installée entre les deux chaussées pour les sécuriser.» Et Olivier Floc’hic, chargé de communication de l’OFROU, de préciser: «Il faut comprendre qu’on se trouve sur un tracé sinueux, considéré comme un secteur de deuxième classe des routes nationales. Atypique pour les autoroutes vaudoises, ce tronçon peut être comparé à celui de l’A16 entre Tavannes et le nord de Bienne.»

L’an dernier, une première tranche de travaux a été réalisée sur deux tronçons, grosso modo entre la jonction d’Orbe et celle des Clées (4 km), ainsi qu’entre Lignerolle et le passage supérieur des Perrelets (2,2 km). Une berme centrale a ainsi été mise en place alors que les accotements ont été renforcés. Et un nouveau revêtement a été posé, mais pas partout. «Les conditions météo nous ont compliqué la vie. Nous sommes bien parvenus à sécuriser l’ensemble de ces 6,2 kilomètres, mais le revêtement définitif n’a pas pu être disposé sur la chaussée Alpes entre Les Clées et Orbe», souligne Olivier Villars.

Chantier terminé avant l'hiver

Une tâche qui s’ajoute à la seconde étape de cet imposant chantier qui commence le 3 avril sur les 4,9 kilomètres des deux secteurs restants. Prévus jusqu’à fin octobre, les travaux impliqueront la fermeture de l’A9b pendant une quarantaine de nuits (de 22 h à 5 h), mais pas de manière consécutive.

En principe, le chantier sera terminé avant l’hiver. A moins que l’état de dégradation du pont de la Grande Combe n’implique une prolongation sur 2018. «Nous serons fixés à ce propos cet été», reprend le chef de projet.

Au final, la configuration de cet axe aura bien changé pour les 14 000 automobilistes qui l’empruntent chaque jour. Ils pourront en tout temps dépasser à la montée – où il y aura deux voies –, mais jamais à la descente, desservie par une seule voie. Un constat également valable sur le kilomètre qui sépare le giratoire de la douane du Ceux de la jonction de Ballaigues. Quant aux bandes d’arrêt d’urgence, elles auront tout simplement disparu pour permettre l’élargissement de la chaussée, remplacées par six places d’arrêt d’urgence. (TDG)