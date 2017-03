Proxénète coupable d'avoir tué son futur bébé

Un homme de 45 ans a été reconnu coupable d'avoir forcé deux femmes à se prostituer entre 2009 et 2011 et d'avoir causé une fausse couche chez l'une d'elles en lui marchant sur le ventre. Le tribunal de district de Zurich l'a condamné vendredi à trois ans et huit mois de réclusion.

Le juge a estimé au moment de rendre son jugement que la violence envers la prostituée qui portait l'enfant du proxénète était une «démarche brutale et sans scrupule» et témoignait d'un «mépris extrême envers l'embryon».

Le prévenu, un ressortissant hongrois, devra en outre payer 16'000 et 8000 francs de dommages à ses deux victimes. L'homme a déjà effectué 539 jours de prison de manière anticipée.

Il était également accusé de trafic d'êtres humains, mais a été acquitté de cette charge. Il a nié toutes les accusations, affirmant qu'il ne faisait qu'assurer la sécurité des deux femmes. (ats/nxp)