Prison pour l'ex-chef des finances de Zoug

L'ancien chef des finances de la ville de Zoug Ivo Romer (PLR) a été condamné ce mardi à quatre ans et six mois de prison. Il a été reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale.

Pour le tribunal pénal du canton de Zoug, il est établi qu'Ivo Romer a détourné près de sept millions de francs d'une nonagénaire dont il gérait la fortune. Lorsque la femme est décédée en 2011 à 96 ans, il ne restait plus que 15'000 francs sur son compte bancaire.

Avec cet argent, l'ancien chef des finances de la ville de Zoug a mené un train de vie que ses 11'0000 francs de salaire mensuel payé par la ville ne suffisaient pas à financer.

Il s'est notamment montré très généreux pour sponsoriser des événements sportifs. (ats/nxp)