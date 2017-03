Prévoyance vieillesse: le non l'emporte en votation

Les coûts de la réforme

La réforme adoptée par le Parlement jeudi coûtera cher. Tour d'horizon des principales mesures et de leur incidence financière à l'horizon 2030, selon les estimations de l'administration fédérale.



Pour le 1er pilier



Au total, les mesures décidées par les Chambres fédérales pour le premier pilier augmentent les dépenses de 460 millions et les recettes de 1,79 milliard. Dans le détail, l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans réduira les dépenses de l'AVS de 1,2 milliard de francs et augmentera les recettes de 110 millions.



Tous les nouveaux rentiers verront leur rente AVS revalorisée de 70 francs et la rente des couples sera plafonnée à 155% d'une rente individuelle au lieu de 150%. Les deux mesures gonflent les dépenses de 1,37 milliard et les recettes de 1,4 milliard. La flexibilisation de l'âge de la retraite qui pourra être prise entre 62 et 70 ans avec une pénalité ou un bonus de rente à la clé ne devrait avoir aucune incidence à moyen terme sur les coûts. En 2030, les dépenses supplémentaires se monteront à 290 millions et les recettes à 190 millions.



Pour la TVA



Le Parlement a opté pour une hausse de la TVA de 0,6 point de pourcentage qui rapportera des recettes de 2,1 milliards. La hausse s'effectuera en deux étapes. La première hausse de 0,3 point sera indolore car elle prendra le relais d'un coup de pouce temporaire à l'AI. La population ne verra les factures de TVA réellement augmenter de 0,3 point qu'en 2021. Le fonds AVS ne couvrira que 97% des dépenses en 2030.



Pour le 2e pilier



Le taux de conversion du capital de prévoyance en rente sera ramené de 6,8 à 6%. Pour compenser cette baisse des rentes, le Parlement prévoit de dépenser 1,6 milliard. Dans le détail, il s'agit de comprimer un peu la déduction de coordination qui limite le salaire assuré et revoir les taux cotisations au 2e pilier, ce qui coûtera 1,2 milliard. Les personnes d'au moins 45 ans bénéficieront de mesures transitoires qui alourdiront les dépenses de 400 millions.