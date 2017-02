Près de 85'000 véhicules de plus sur les routes

Le parc suisse de véhicules à moteur a progressé de 84'500 unités en 2016 (+1,43%), selon la faîtière de la branche automobile Routesuisse. Il comptait au total, à fin septembre dernier, 5,98 millions d'unités, dont 4,5 millions de voitures de tourisme et 720'400 motos.

Dans son communiqué envoyé mardi, la Fédération routière suisse indique aussi que le chiffre d'affaires total de la branche a progressé à 90,7 milliards de francs, soit 500 millions de plus qu'un an auparavant (+0,55%). «Cette hausse est due surtout à la détente sur le marché des voitures neuves» en 2016, précise Routesuisse.

Les secteurs du leasing, des garages et des assurances ont également noté une croissance de leurs chiffres d'affaires. En revanche, les ventes des compagnies pétrolières, y compris les raffineries et les stations essence, ont encore baissé. Elles ont dégringolé d'un peu plus de 2 milliards de francs pour tomber à 10,1 milliards. Le meilleur rendement énergétique du parc automobile et la forte chute des ventes des stations essence situées le long des frontières expliquent cette évolution, d'après Routesuisse. (ats/nxp)