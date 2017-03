Pour ou contre la candidature du Valais aux Jeux olympiques d’hiver 2026?

Pour des Jeux à taille humaine

Christian Constantin, entrepreneur, initiateur du projet Sion 2026

Sion 2026 peut envisager un projet résolument différent de ce que nous connaissons actuellement en termes de Jeux d’hiver, car le CIO a pris conscience que le futur de l’olympisme n’est plus dans une course au gigantisme, mais dans un retour aux sources avec des Jeux à taille humaine.

Notre pays, avec son esprit pionnier, est parfaitement positionné pour être un acteur de ce changement. Sion 2026 signe un retour des Jeux au cœur des Alpes. Les sports de neige seront proposés dans ce que la montagne a de plus beau et les sports de glace seront présentés en plaine. Cette complémentarité permettra de revaloriser les liaisons plaine-montagne, cruciales pour la fréquentation des régions d’altitude.

Notre projet maximise l’utilisation d’infrastructures existantes qui profiteront d’une utile «remise au goût du jour». Cette mise en valeur du patrimoine existant élimine toute crainte d’«éléphant blanc» et garantit une minimisation des nuisances écologiques.

Notre budget opérationnel est évalué à 1,6 milliard de francs suisses, ce qui reste raisonnable.

Les dépenses seront en grande partie faites dans notre région et notre pays, contribuant au dynamisme économique local. Côté recettes, on pourra compter sur un afflux exceptionnel de capitaux étrangers qui ne viendront jamais chez nous sans les Jeux.

Nous devons assumer nos différences et croire en notre capacité de changer les Jeux

En effet, le CIO rétrocède aux organisateurs 650 millions de leurs revenus, auxquels viennent s’ajouter le soutien de la Confédération et les produits directs des Jeux comme la billetterie, le merchandising ou le sponsoring national.

Les cantons et les communes auront vite saisi l’avantage que représente un tel effet multiplicateur sur leurs engagements. Mais notre vision va au-delà de l’aspect économique.

Sur le plan touristique, à ceux qui disent qu’il n’y a plus de neige, je réponds tout d’abord que nous avons toujours de la neige en altitude et que non seulement le tourisme d’hiver reste une des industries «premières» de notre pays, mais qu’une transition durable vers un tourisme quatre saisons se fera seulement si les différentes tendances sont poussées à réfléchir ensemble par une force fédératrice et accélératrice comme les Jeux.

Sur le plan sportif, nous voulons bâtir une relève d’athlètes ambitieux et fiers de venir disputer une médaille d’or sur leurs terres. Ceux-ci inspireront à leur tour d’autres générations de jeunes avides d’imiter leurs exploits, créant ainsi un cercle vertueux.

Pour affronter le long parcours de candidature internationale, nous devons assumer nos différences et croire en notre capacité de changer les Jeux. Si nous y croyons, les membres du CIO y croiront également et les jeunes de notre pays seront fiers et nos aînés admiratifs.

Les JO ne sont plus attractifs

Jean-Pascal Fournier, président des Verts valaisans

Si certaines personnes veulent organiser les Jeux olympiques en Valais, c’est qu’elles partent d’une bonne intention, louable à leurs yeux: créer des emplois et dynamiser un secteur purement privé comme l’économie de la construction à partir de fonds publics.

Le Valais n’ayant pas les reins assez solides, l’idée est rapidement venue d’agrandir l’assiette des contribuables qui paieraient la facture en élargissant l’organisation des jeux à quatre cantons.

Des votations populaires devront être organisées. Les Verts y veilleront

Dans le fond, la bonne idée se résume à un subventionnement de l’économie privée par l’ensemble de la population. Dit autrement: des impôts reportés sur les générations futures sans leur consentement. Les Verts considèrent qu’économiquement parlant, les JO ne sont pas durables.

Si certaines personnes veulent organiser les Jeux olympiques en Valais, c’est qu’elles partent d’une deuxième bonne intention, toujours louable à leurs yeux: conserver une économie de la construction et freiner la transition vers une économie d’exploitation.

Le Valais, après les bienheureuses LAT et Lex Weber, voit se boucher l’horizon du tout à la construction. Ce coup de frein, bien loin de faire grandir la procession des pleureuses, est en fait un magnifique coup d’accélérateur en direction d’un changement de paradigme touristique. Celui-ci devra comporter la dimension de la durabilité: diversification (de moins en moins de gens font du ski) et complémentarité sur quatre saisons (changements climatiques obligent); vente intégrée d’un produit touristique global (une destination) avec ses variations locales (suivant le type de clients et leurs attentes); développement d’une politique touristique cantonale portée tant par la population que par les acteurs locaux du tourisme. Le secteur de la construction devra se mettre au service du tourisme d’exploitation.

Pour les Verts, l’obstination dans un modèle où l’économie de la construction subordonne le tourisme d’exploitation ne respecte en rien les critères du développement durable.

En 2015, avec les retraits successifs de Stockholm (manque de soutien politique), Cracovie (référendum), Lviv (conflit en Ukraine) et Oslo (vote défavorable), on a constaté que les JO ne sont plus attractifs. Les populations locales disent simplement non.

Sagement, elles stoppent les candidatures avant, car elles ont constaté que les malheurs de la Grèce, déjà en conjoncture économique défavorable, ont commencé avec les JO de 2004 à Athènes. Dans les cantons du Valais, de Vaud, de Berne et de Fribourg, des votations populaires devront être organisées. Les Verts y veilleront. Et ils ne se laisseront pas berner par le vieil argument selon lequel on peut organiser des JO à taille humaine. (TDG)