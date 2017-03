Policier suisse viré pour avoir enquêté sans mandat

La Police judiciaire fédérale (PJF) fait face à une procédure dont elle se serait bien passée. Un de ses collaborateurs a mené une enquête en Russie de sa propre initiative pendant ses vacances, révèle le Tages-Anzeiger dans son édition du 30 mars.

Les locaux bernois de la PJF et le bureau du collaborateur trop zélé ont fait l'objet d'une perquisition au début février. Ce dernier a dû prendre la porte et il pourrait faire l'objet de poursuites.

Ce grand spécialiste de la Russie est notamment accusé d'usurpation de fonctions, d'abus de pouvoir et de violation de secret de fonction. C'est une grande perte pour la PJF car l'enquêteur était spécialisé dans les dossiers de corruption contre les politiciens et les oligarques russes.

Le MPC et Fedpol du bout des lèvres

Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme qu'une enquête a été ouverte et rappelle la présomption d'innocence. L'Office fédéral de la police (fedpol) reconnaît avoir dû se séparer d'un collaborateur «par précaution» et examine des mesures juridiques.

Le dossier est d'autant plus sensible que le zèle du policier menace désormais plusieurs procédures du MPC contre des personnalités russes. Il s'agit d'Elena Skrynnik, ex-ministre de l'Agriculture et son adjoint Alexei Baschanov, soupçonnés de blanchiment d'argent. Plus de 70 millions de francs sont actuellement bloqués dans des comptes en Suisse.

Un voyage privé mais non autorisé

Les faits remontent à décembre 2016 lors d'un voyage à Moscou. Un pays que l'enquêteur connaît bien puisqu'il se décrivait sur les réseaux sociaux comme responsable des relations entre le MPC et le ministère public de la Fédération de Russie.

Selon plusieurs sources recueillies par le Tages-Anzeiger, ses supérieurs se sont opposés à ce voyage. D'autres évoquent également des heures supplémentaires et un solde de vacances trop élevé. Il est également reproché à l'enquêteur de ne pas s'être embarrassé de formalités alors qu'il était apparemment connu pour son intégrité et son intelligence.

Un collaborateur compétent

Son travail et ses rapports n'ont jamais été remis en question et le policier a payé de sa poche son voyage à Moscou. Mais pour sa hiérarchie, la limite a été franchie, d'autant plus qu'il est accusé d'avoir rencontré des représentants de la justice russe auxquels il a remis des documents de procédure suisse. Ce qui est absolument illégal.

Il s'est également entretenu à cette occasion avec les avocats d'une partie impliquée dans une procédure pénale suisse et dans une demande d'entraide judiciaire en cours. Selon les sources du Tages-Anzeiger, l'enquêteur voulait ainsi sauver les dossiers en question, dont certains remontaient déjà aux années 90. Mais ceux-ci sont désormais plus menacés que jamais en raison de l'initiative du policier. (nxp)