Polar fiscal et tableaux de maître à l’hôtel Dolder

Le fastueux Dolder Grand a perdu un peu de son lustre. Il y a une semaine, des enquêteurs de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ont créé la stupeur sous les ors du cinq-étoiles zurichois: accompagnés de gardes armés, ils sont repartis avec une trentaine de tableaux sous le bras. Des Gerhard Richter ou Keith Haring entre autres, d’une valeur totale de 50 millions de francs. Une saisie spectaculaire en guise de nouvel épisode à l’une des plus importantes affaires de contrebande d’art en Suisse. Le dénouement de ce bras de fer fiscal, qui occupera encore la justice et le fisc dans les mois à venir, est loin d’être écrit.

Son principal protagoniste? Le propriétaire du Dolder, Urs Schwarzenbach, 68 ans. La Confédération réclame au fortuné financier et collectionneur d’art zurichois des arriérés de TVA sur quelque 130 millions de francs d’œuvres importées illégalement. La facture de 12 millions est impayée à ce jour.

Surnommé le George Soros suisse, Urs Schwarzenbach est à la tête d’un empire estimé à plus de 1,2 milliard de francs. Adolescent, ce fils d’imprimeur se rêvait artiste. Faute de talent, c’est dans le négoce de devises qu’il se spécialise et fait fortune. Au Royaume-Uni, où il commence à travailler dans les années 1970, il possède un village, des terrains et des châteaux. Il gravite dans les hautes sphères de la société anglaise, joue au polo avec le prince Charles et épouse une ancienne Miss Australie.

Selon la presse alémanique, sa collection d’art compte 2400 pièces signées Picasso ou Matisse notamment. Urs Schwarzenbach la juge bien plus modeste, forte d’une centaine de biens seulement. Outre-Sarine, où il possède plusieurs villas, à Saint-Moritz entre autres, c’est en 2001 que se fait connaître le discret homme d’affaires lors du rachat de l’Hôtel Dolder, parmi les plus réputés de Zurich.

Ses ennuis commencent en 2012. Après avoir posé son jet privé sur le tarmac de Kloten, notre milliardaire gagne la sortie par la section «rien à déclarer». Manque de chance, il se fait contrôler par les douaniers, qui trouvent deux objets d’art dans ses affaires. La découverte met la puce à l’oreille de l’AFD. En avril 2013, celle-ci perquisitionne les propriétés d’Urs Schwarzenbach. Et tombe sur un document crucial pour la suite de l’enquête: une base de données répertoriant les mouvements des œuvres du collectionneur. Jusqu’à six collaborateurs de l’AFD la passeront au crible, concluant à la mise en place d’un mécanisme bien huilé destiné à contourner le paiement de taxes.

Amende record

Comme le détaille la Direction générale de douanes (DGD) dans son ordonnance pénale d’octobre dernier, la manœuvre consistait à annoncer officiellement le transport à l’étranger d’une œuvre – dès lors non soumise à la TVA – puis de la ramener en douce en Suisse. Le milliardaire aurait agi de la sorte avec 123 pièces. A 27 reprises, il aurait par ailleurs présenté aux douaniers de fausses factures sous-évaluant le prix d’achat et donc de la TVA. Verdict: la DGD a infligé au financier une amende record de 4 millions. Urs Schwarzenbach nie avoir investi tant d’efforts pour frauder les douanes. Un recours est pendant.

En plus de l’amende, l’hôtelier doit payer 12 millions d’arriérés de TVA. Après le retrait d’une opposition, cette sentence de la DGD est entrée en force. Mais le Zurichois ne s’est toujours pas acquitté de la somme. Raison avancée: un manque de liquidités. «Je ne suis qu’un pauvre rentier AVS», s’est-il lamenté dans le Blick.

L’offensive des autorités lui reste en travers de la gorge. «La douane veut nous détruire, moi et le Dolder», s’est-il écrié. Le milliardaire a donc décidé de contre-attaquer. Son hôtel a déposé vendredi une plainte auprès de la DGD à la suite de la razzia menée par les douanes fédérales, une opération qualifiée d’arbitraire et démesurée. Urs Schwarzenbach conteste de plus devoir payer 12 millions d’arriérés de TVA. Si le recours a été retiré à l’époque par un de ses avocats, c’était sans son consentement, assure-t-il. Une demande de révision a été déposée, arguant notamment du fait qu’il n’existe aucune preuve qu’Urs Schwarzenbach a importé les œuvres en question.

Reste le rebondissement que personne n’attendait: celui qui s’était jadis targué de donner une touche personnelle au Dolder grâce à sa collection privée soutient que les tableaux saisis ne sont pas les siens. Ceux-ci appartiendraient à une certaine Galerie Minerva, au Liberia. Urs Schwarzenbach garde secrète l’identité du propriétaire. La SonntagsZeitung a remonté la piste de cette mystérieuse galerie, qui ne serait en réalité qu’une société écran aux nombreuses connexions avec le milliardaire.

Procédures en cascade

Sa passion pour l’art vaut encore d’autres soucis à Urs Schwarzenbach. Le fisc zurichois réclame au milliardaire plus de 110 millions d’arriérés d’impôts. Le collectionneur aurait mené dans sa villa zurichoise un commerce non déclaré d’art et d’antiquités. Ce que conteste le principal intéressé. Loin d’être réglée, la procédure a conduit à la saisie de 220 millions de francs appartenant au collectionneur. Une mesure de sécurité prise parce qu’Urs Schwarzenbach était domicilié à l’étranger, au Royaume-Uni. Il veut désormais récupérer cette somme. Il y a six semaines, le financier est revenu s’installer en Suisse, à Küsnacht (ZH). Un retour au pays censé démontrer aux autorités qu’il n’a rien à cacher. (TDG)