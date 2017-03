Plus de 690'000 visiteurs au Salon de l'auto

La 87e édition du Salon de l'automobile de Genève s'est terminée dimanche sur fréquentation équivalente à celle de l'an dernier. Plus de 690'000 entrées ont été enregistrées en dix jours.

Les organisateurs parlent d'un «grand succès». Les 690'000 visiteurs décomptés à deux heures de la fermeture correspondent quasiment au nombre d'entrée de 2015, relèvent-ils dans un communiqué. «Nous avons enregistré plus d'entrées durant la semaine comparé à l'année dernière et un peu moins de visiteurs durant le dernier week-end», indique Maurice Turrettini, président de la manifestation. Les entrées à prix réduit après 16h00 connaissent de plus en plus de succès.

Côté exposants, la satisfaction est également de mise. Cent quatre-vingt - 20 de moins qu'il y a un an - étaient présents cette année à Genève. «Le Salon de l'auto de Genève demeure une plateforme de communication irremplaçable pour les grandes marques», selon M. Turrettini. Cette année, 175 nouveaux modèles et concept cars ont été présentés au public et 900 voitures étaient exposées. La 88e édition est déjà agendée du 8 au 18 mars 2018.

(ats/nxp)