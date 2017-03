Plus de 22 kilos de hasch dans un commerce genevois

La police genevoise a saisi 22 kilos de haschich dans un commerce de la ville, en février. L'homme, 63 ans, a été interpellé le 8 mars à l'aéroport, alors qu'il revenait de voyage, a annoncé lundi la police genevoise. Il reconnaît les faits et admet avoir détenu de la drogue. L'affaire a été transmise au Ministère public.

La police a mené cette perquisition le 22 février, après avoir reçu des informations sur un éventuel trafic de stupéfiants. Elle a découvert 889 grammes de haschich et 271 grammes de marijuana dans le plafond suspendu. Les agents ont aussi mis la main sur du matériel de coupe et de conditionnement, des balances électroniques, des mini-fiches de comptabilité et plus de 3000 francs en liquide.

Mais c'est au sous-sol du bâtiment qu'ils ont fait leur plus belle prise. Ils ont trouvé 15 kilos de haschich et plus de 5,5 kilos de marijuana dans un orifice situé dans un mur, derrière une planche à outils montée sur des charnières invisibles, a précisé la police genevoise. Ils ont encore saisi quelques grammes de stupéfiants et 2700 francs au domicile du prévenu. (ats/nxp)