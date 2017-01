Plateforme d'information sur le logement

La politique du logement ne doit pas être fondamentalement réorientée, selon le groupe de travail composé de la Confédération, des villes et des cantons. Mais leur action doit être définie en fonction des défis à long terme et non des cycles du marché.

Le rapport final du groupe de travail, dont le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi, enjoint les trois partenaires à poursuivre et renforcer leur collaboration avec le secteur d'utilité publique. Une plateforme d'information et de coordination voit ainsi le jour.

Ce sont avant tout les investisseurs et les propriétaires qui doivent relever les défis à long terme. A savoir, selon le groupe de travail: diminuer la consommation des ressources (énergie et surface), éviter le dépeuplement des régions de montagne et de l'espace rural et assurer une offre de logements pour les ménages de condition modeste et les groupes ayant des besoins particuliers, comme les personnes âgées.

Evolution du marché

Quant aux pouvoirs publics, ils doivent pouvoir orienter l'évolution du marché dans la bonne direction grâce à un cadre légal approprié, et par leurs activités d'information et d'encouragement. Le groupe de travail «demande à la Confédération, aux cantons et aux villes de poursuivre un engagement qui a fait ses preuves».

Le groupe de travail recommande par ailleurs «expressément» au Conseil fédéral de proposer le rejet de l'initiative populaire de l'Asloca «Davantage de logements abordables». Le texte veut inciter la Confédération et les cantons à encourager davantage la construction d'habitations à loyer modéré. Il demande que 10% des nouveaux logements soient déclarés d'utilité publique. (ats/nxp)