Permis: 70% de réussite à l'examen pratique

Le taux de réussite des examens de conduite est resté stable en 2016. Selon l'Association des services des automobiles, il se situe à 68%, contre 66,7% en 2015.

Près de 200'000 examens

En tout, 166'430 examens théoriques et 183'225 examens pratiques ont été passés. Sur ces chiffres, 123'334 personnes ont réussi la théorie et 124'116 la pratique. S'y ajoutent 4388 militaires qui ont obtenu un examen pratique dans les catégories C et C1, soit les camions, détaille mercredi l'association dans un communiqué.

Probabilité de réussite

A noter que le taux de réussite de tous les examens de théorie a augmenté de 3 points de pourcentage pour s'établir à 74%. Les candidats qui ont réussi l'examen théorique au premier ou deuxième essai «présentent une probabilité de réussite d'environ 10% supérieure lors du premier passage de l'examen pratique», observent en outre les services des automobiles cantonaux. (ats/nxp)