Pascal Couchepin au prochain TEDxMartigny

«Deuxièmes Chances», tel sera le fil rouge de la 6e édition du TEDxMartigny. Onze conférences, dont une de Pascal Couchepin, se succéderont le 8 septembre prochain. Les organisateurs attendent 300 personnes.

Pour parler de «Deuxièmes Chances», l'ancien conseiller fédéral sera accompagné de conférenciers issus des domaines médiatique, scientifique, sportif et artistique. Prendront notamment la parole, la professeure de l'EPFL Wendy L. Queen et la cavalière Céline van Till.

Un robot au micro

Nouveauté cette année, un robot tiendra un discours. Plusieurs chercheurs collaborent pour rendre cela possible. On ignore pour l'heure la forme qu'il aura. «Le projet est encore en cours d'élaboration», a confié jeudi à l'ats Gilles Meynet du comité d'organisation.

Le robot disposera d'un temps de parole de dix minutes, tout comme les finalistes de l'International Create Challenge. Organisé par l'IDIAP, un institut de recherche basé à Martigny (VS), ce concours s'adresse aux start-up actives dans le domaine technologique. Les autres orateurs disposeront de 18 minutes, précise Gilles Meynet.

Des TED à Fribourg et Lausanne

L'événement est organisé par l'association «neurhone: connecteur d'idées» qui a pour but de promouvoir l'innovation et la créativité en Valais. Il est ouvert à tous, moyennant une finance d'inscription et dans la limite des places disponibles.

TED, acronyme de Technology-Entertainment-Design, est une organisation qui s'est fixée pour objectif de diffuser des idées à travers le monde. Elle a été créée il y a une trentaine d'années. Les TEDx sont des manifestations locales au bénéfice d'une licence. En Suisse romande, il en est notamment organisé à Fribourg et Lausanne. (ats/nxp)