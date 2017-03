Pas question d'interdire le glyphosate, dit le National

Union européenne L'Agence européenne des produits chimiques a émis un avis important sur l'herbicide controversé, mercredi. Plus...

Environnement Une quarantaine d'ONG a donné mercredi dans plusieurs capitales européennes le coup d'envoi d'une initiative citoyenne pour obtenir l'interdiction d'un herbicide controversé. Plus...

Suisse Les agriculteurs ne doivent pas être obligés de renoncer à l'usage de glyphosate estime le National. Plus...

Conseil municipal Les Verts et le PLR ont défendu une résolution visant à prohiber ce désherbant agressif et toxique. Plus...