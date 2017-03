On pourra conduire sans contrôle jusqu'à 75 ans

Les conducteurs âgés devraient échapper pendant cinq ans de plus à l'examen médical obligatoire. La commission des transports du National a maintenu son soutien, par 15 voix contre 7, à un projet relevant l'âge miminal à 75 ans. Le plénum se prononcera au plus tôt lors de la session d'été.

La révision de la loi sur la circulation routière prévoit que les détenteurs d'un permis de conduire des catégories non professionnelles doivent se soumettre tous les deux ans à un examen médical à partir de 75 ans, et non plus 70 ans comme c'est le cas actuellement.

Responsabiliser les conducteurs âgés

La Confédération doit également contribuer à responsabiliser les conducteurs âgés, par exemple au travers de campagnes de sensibilisation et de mesures de prévention. Ces contrôles obligatoires permettent au médecin de vérifier si la personne est encore apte à conduire un véhicule.

Un conducteur de 74 ans qui a passé l'examen peu avant l'entrée en vigueur de la révision de la loi ne devra pas retourner chez son médecin à 75 ans, mais seulement deux ans plus tard.

La commission a maintenu son projet à l'issue de la procédure de consultation, a-t-elle communiqué mardi. Une minorité propose d'introduire un premier contrôle à 70 ans, puis de procéder dès l'âge de 75 ans révolus à un contrôle tous les deux ans.

Economie de 300 francs

En relevant l'âge des premiers examens médicaux, chaque détenteur du permis de conduire de plus de 70 ans économisera près de 300 francs au total. Les coûts baisseront également pour les autorités cantonales, puisque moins de personnes subiront un contrôle.

Avec la révision de la loi, des adaptations au niveau informatique coûteront environ 150'000 francs. Ils peuvent être financés via le budget de l'Office fédéral des routes (OFROU).

Le projet aura aussi une répercussion sur les chauffeurs professionnels. Ceux-ci devraient dès 75 ans se soumettre à un examen bisannuel, au lieu de tous les trois ans actuellement.

Par contre, il est impossible de savoir si la modification de la loi fera diminuer ou augmenter le nombre d'accidents routiers.

Discriminatoire

Le projet se base sur une initiative parlementaire de Maximilian Reimann (UDC/AG), qui aura 75 ans le 7 mai. Le conseiller national évoquait d'autres pays comme la France, l'Autriche et l'Allemagne où les conducteurs âgés choisissent quand ils veulent rendre leur permis.

Selon lui, il existe une discrimination des aînés en Suisse. Les statistiques des accidents concernant les conducteurs de plus de 70 ans dans les quatre pays ne montrent pas de différence notable, selon lui. (ats/nxp)