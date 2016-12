Noël printanier en Suisse, la neige attendra 2017

La Suisse était placée sous le signe d'un Noël vert et doux. Le foehn a fait grimper le mercure jusqu'à 20 degrés dimanche dans les vallées alpines tessinoises. Les températures étaient également clémentes en plaine, où elles ont oscillé entre 7 et 9 degrés.

Dimanche en début d'après-midi, le thermomètre affichait ainsi 20,9 degrés à Cevio et 19,8 à Comprovasco. Il faut remonter en 1976 pour retrouver une telle douceur en décembre à cette station, située à plus de 500 mètres.

La douceur était également au menu ailleurs en Suisse durant les jours fériés. Le thermomètre a oscillé entre 12 et près de 15 degrés à Robbia (GR), à Vicosoprano (GR) et à Simplon-Village (VS). Au nord des Alpes, on relevait entre 9 et 11 degrés dimanche.

Samedi il faisait 10,3 degrés à Boltigen, dans le Simmental (BE) et 10,9 sur la Cimetta au-dessus de Locarno, à presque 1700 mètres d'altitude, selon SRF Meteo. En plaine, les températures ont également été douces, mais elles se situaient plutôt entre 7 et 9 degrés, a indiqué Bernd Konantz, météorologue chez MeteoSuisse.

Pas exceptionnel

Mais cette douceur n'a rien d'exceptionnel. D'après SRF Meteo, c'est en 2010 qu'il a neigé pour la dernière fois à Noël. Par la suite, douceur et verdure ont toujours été de mise.

En 2012 par exemple, il faisait déjà plus de 20 degrés à Reigoldswil (BL) le 24 décembre. L'année suivante, il avait fait 15,1 degrés à Genève et 17,1 à Bâle. En 2014 et 2015 également, Noël avait été très doux, avec respectivement 10 et 15 degrés en moyenne en plaine.

Des flocons en 2017

Quant aux skieurs, ils devront s'armer de patience pour voir tomber de la neige fraîche. Les montagnes pourraient se voir saupoudrées de 10 centimètres de couche d'or blanc, mais pas avant 2017, pronostique Bernd Konantz.

Mardi, l'anticyclone fera son retour. Et avec lui le brouillard sur le Plateau et la douceur en montagne.

(ats/nxp)