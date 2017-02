Naissance de deux oursons à lunettes au zoo

Les deux oursons sont grands comme des cochons d'Inde et n'ont presque pas de poils, a indiqué jeudi le zoo de Zurich. Ils vont rester quelques semaines dans le compartiment isolé dans lequel ils sont nés. Une caméra permet au public de voir les deux nouveaux-nés. Avec ces deux naissances, six ours à lunettes vivent désormais au zoo de Zurich. L'ours à lunettes est la seule espèce d'ursidé d'Amérique du Sud. Il vit dans les Andes jusqu'à 4500 m d'altitude. Il s'agit d'une espèce menacée. (ats/nxp)