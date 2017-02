Monthey: premier «Mondial» du... lancer de confettis

Les organisateurs du Carnaval de Monthey innovent cette année en concoctant le 1er Championnat du monde de lancer de confettis. «A priori, c’est inédit. Nous avons fait des recherches et n’en avons trouvé aucune mention ailleurs», assure Charly Vernaz, président du comité.

Le championnat, catégorie hommes et femmes sans distinction d’âge, se déroulera samedi dès 19 h sur la place Centrale. Une piste de 15 m y sera érigée. «Chaque participant recevra la même quantité de petits papiers colorés dans… un verre à apéro. La règle est simple: celle et celui qui lancera les confettis le plus loin seront titrés. L’homme et la femme champions du monde recevront un énorme sac de confettis qu’ils pourront jeter à loisir durant le grand cortège de dimanche, auquel ils seront conviés. Ils recevront en plus un pavé de la place Centrale surmonté d’un… confetti.

Deux tonnes de confettis

Deux tonnes de petits papiers ont été commandées par l’organisation pour cette 145e édition. Aucune restriction n’est imposée quant au jeté de confettis dans les rues montheysannes. «Au contraire, c’est particulièrement encouragé», rigole Charly Vernaz.

Le Carnaval de Monthey, l’un des plus anciens et des plus courus de Suisse, a débuté le week-end dernier avec le «Petit-Carnaval». Il se poursuit dès jeudi et jusqu’à mardi prochain, avec le jugement du Bonhomme Hiver. Plus de 50 000 personnes sont attendues sur les bords de la Vièze où officieront quelque 300 bénévoles. Les organisateurs ne changeront pas une formule qui fait recette depuis 144 ans. La fête avant tout, avec ses rendez-vous incontournables. Parmi les plus marquants, les concours de masques, le concert des Guggenmusik, le grand cortège, le carnaval des enfants et l’élection de Pimponicaille.

(TDG)

145e Carnaval de Monthey Du jeudi 23 au mardi 28 février. Programme complet sur www.carnavaldemonthey.com