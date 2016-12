Moins de poudreuse, plus d'accidents

Si les canons à neige remplissent bel et bien leur mission, les accidents à ski se multiplient toutefois en raison de la dureté du revêtement et du manque de neige le long des pistes.

La gravité des chutes est, du même coup, souvent plus lourde. Selon le bpa, la grande majorité des accidents survient sans implication de tiers.

Le Bureau de prévention des accidents (bpa) recommande aux skieurs et snowboardeurs de s'équiper d'un casque et de faire vérifier le fonctionnement des fixations. La prudence sur les pistes est en outre de mise. Les conditions d'enneigement actuelles peuvent provoquer davantage d'accidents et de blessures, confie vendredi à l'ats Benedikt Heer, conseiller sportif du bpa.

De plus en plus de blessés graves

L'hôpital cantonal de Coire confirme ces craintes et les étaie même: «Nous avons plus de blessés graves qu'il y a un an», indique son chef du secteur de la chirurgie des accidents Christoph Sommer. Ces dix derniers jours, une trentaine de sportifs des neiges ont été hospitalisés, dont cinq dans un état grave.

Peu de neige, un temps radieux et un nombre élevé de skieurs sur les pistes: les conditions sont remplies pour augmenter le risque d'accident. Les chutes peuvent en outre avoir des conséquences graves si elles surviennent en bordure piste, prévient le médecin-chef grison.

En Suisse, 2,5 millions de personnes pratiquent le ski et 370'000 autres sont amateurs de snowboard. Au total, 65'000 d'entre eux se blessent chaque année sur ou en dehors des pistes, selon le bpa. (ats/nxp)