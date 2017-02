Mise en garde fédérale sur des costumes pour enfants

On entre dans pleine période des carnavals et les enfants adorent se déguiser pour l'occasion. Mais attention, certains costumes présentent un danger pour leur santé, prévient mardi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Dans le cadre d’une campagne nationale, l’Association des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) a, en collaboration avec l’OSAV, examiné de nombreux costumes. Plusieurs ont présenté des lacunes et ne remplissent donc pas les exigences de sécurité en vigueur applicables aux jouets, écrit l'OSAVA dans un communiqué. Certains peuvent s’enflammer rapidement. Pour d’autres, les petites pièces qui les composent peuvent se détacher et provoquer un risque d’ingestion et d’étouffement.

L'OSAV a fait retirer du marchés tous les costumes incriminés. Et recommande aux parents de ne pas les faire porter aux enfants. Il s'agit des tenues suivantes.

Native American Role Play (seulement le chapeau)

Costume Stella, Paw Patrol Sky (seulement le serre-tête)

Perruque Fifi Brindacier

Perruque Naughty Girl (nxp)